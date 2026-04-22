◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２２日・前橋）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季３勝目を懸けて今季４度目の先発に臨み、初回を無失点で立ち上がった。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝なら球団８人目、左腕では００年の郄橋尚成以来２人目の快挙となる。

まずは先頭の大島を１３１キロのスライダーで空振り三振に抑えて１アウト。続く田中には四球、石伊に左前打を許して１死一、二塁のピンチを招いたが、後続の細川を見逃し三振、前日２１日に３安打を放っていた鵜飼を宝刀・チェンジアップで空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

２勝目を挙げた１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）以来、中１１日での登板。当初は中６日での登板が予定されていたが、１５日の阪神戦（甲子園）が雨天中止になった影響で登板日がずれ込んでいた。

前橋のマウンドは自身初。中日との対戦は２回無安打に抑えた２月２２日のオープン戦（北谷）以来２か月ぶりで、シーズンでは初めて。前日２１日には「結構、振ってくる」と中日打線に警戒を強めつつ「（攻め方の）大枠は変えずに」と、自分の投球スタイルを崩さずに立ち向かう決意を示していた。