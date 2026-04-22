4月21日にお邪魔したのは、岐阜県揖斐川町で手作り豆腐などを販売する「とうふ匠 老舗 弓削銘水堂」。創業約80年になりますが、前代未聞の窮地に陥っていると言います。

【写真を見る】豆腐のパックが値上がり･入手も困難に… 苦渋の決断で｢20円値上げ｣へ ナフサ不足で“前代未聞”の事態に

（とうふ匠 老舗 弓削銘水堂 弓削智裕社長）

「豆腐のパックがいま値段が上がっていて、なおかつ5月初めくらいまでしか在庫がない。しかも入ってこない」



中東情勢の悪化は、大きな打撃となっています。

商品を販売するためのパック1つあたりが、20日から約1.5円値上がり。1年で計算すると、今後約300万円のコストアップが予想されます。

豆腐のパック 在庫は半分ほどに…

（弓削社長）

「（倉庫には）パックだけが入っています」

Q.多くあるように見えるますが…？

「いっぱいあった。常に天井まであったのが、もう半分になってしまった」

この現状に、弓削社長はやむなく…



（弓削社長）

「ゴールデンウィーク、豆腐を作らずに遊ぼうかな…」



これまで、年末年始と定休日以外は営業してきましたが、ゴールデンウィークを休むとなると前代未聞です。

苦渋の決断…5月1日から豆腐類20円値上げ

（弓削社長）

Q.（工場で）いまパックしている状況？

「そうです」

Q.ガソリンや電気も値上がりしているが？

「全て上がっています。ナフサだけではなくて、工場で灯油を使い、配送にガソリンや軽油も使う」

何もかもが値上がり…



（弓削社長）

「『中東情勢の悪化により』という値上げ要請が、メーカーからたくさんくる状況は4月になってから」



弓削社長は、5月1日からは豆腐類全てを20円値上げする苦渋の決断を。



（弓削社長）

「食卓に笑顔を届けるために、美味しいねと言ったもらうためにやってきたのに、高いから買えないと言われたら、もう涙出てくる」