今季開幕から好投がつづくカブスの今永昇太投手が、投手の安定度合いを示す“とある数値’で、メジャー随一の成績を残しています。

今永投手は直近では、日本時間22日のフィリーズ戦に今季5度目の先発を飾り、7回87球3安打1失点と好投。カイル・シュワバー選手やトレイ・ターナー選手、ブライス・ハーパー選手などを擁す強力打線を相手に今季2勝目を挙げました。また今季は5度先発登板し、クオリティースタート(6イニング以上を自責点3以下)を3度達成。防御率は2.17と好成績を残しています。

そんな今永投手が現在、MLB随一の数値を残しているのが、1イニングあたりに許した与四球と被安打の合計数を表す指標「WHIP」。数値が低ければ低いほど評価され『0.72』を記録し、両リーグトップに立っています。※日本時間22日時点

この「WHIP」、ア・リーグでは、無傷の5戦5勝で防御率0.28と好調のホセ・ソリアーノ投手(エンゼルス)が『0.73』を記録。今永投手に続くMLB2位につけています。

また今永投手と同様に好投が続くドジャースの山本由伸投手は、ナ・リーグ5位(MLB13位)の『0.89』を記録。二刀流でMLB唯一無二の活躍する大谷翔平選手は、規定投球回を満たしていませんが、3試合で18イニングを投げ、今永投手と同じ『0.72』を記録しています。

今季、開幕から好投を続ける今永、山本、大谷の日本人3投手。シーズンを通じてMLBトップクラスの成績を残し続けられるか注目でする