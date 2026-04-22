元乃木坂46和田まあや、婚姻届の証人は「親友の…」 ファン反響「えも！」「素敵すぎる」
13日に結婚を発表した元乃木坂46の和田まあやが22日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届の証人を明かした。
【写真】同期の絆…！婚姻届の証人と2ショットをアップした和田まあや
和田は「婚姻届の証人は…親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さん タレや油はギリギリ付きませんでした」と、証人が乃木坂46・1期生で同期の樋口日奈であることを明かし、2ショットをアップ。「実際に書いてくれてるところはYouTubeにあげました」と伝えた。
この投稿を見たファンからは、同期の絆が変わらず続いていることに「えも！」「最高やん」「大親友が証人に」「素敵すぎる」「ひなちまあやの絆は永久不滅だね！」などの反響が寄せられた。
【写真】同期の絆…！婚姻届の証人と2ショットをアップした和田まあや
和田は「婚姻届の証人は…親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さん タレや油はギリギリ付きませんでした」と、証人が乃木坂46・1期生で同期の樋口日奈であることを明かし、2ショットをアップ。「実際に書いてくれてるところはYouTubeにあげました」と伝えた。
この投稿を見たファンからは、同期の絆が変わらず続いていることに「えも！」「最高やん」「大親友が証人に」「素敵すぎる」「ひなちまあやの絆は永久不滅だね！」などの反響が寄せられた。