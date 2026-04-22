淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」のアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」にて、限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』が5月15日より販売されることが発表された。

本商品は、「ドラゴンクエスト アイランド」のオープン5周年と、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念して販売されるもの。シリーズで冒険者の旅を助けてきたアイテム「キメラのつばさ」を模したペンが、限定チケットの特典として用意される。

チケットには、メインクエストを楽しめるライトチケット（1名分）と、シリアルナンバー入りの『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』が付属する。ペンには1つ1つにシリアルナンバーが刻まれており、特典は「ドラゴンクエスト アイランド」現地で渡される。

料金は大人チケット付が37,800円～38,900円（税込）、小人チケット付が35,200円～36,100円（税込）。限定300個のみの販売で、無くなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）