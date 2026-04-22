祖父→母と立て続けに他界…母は祖父の遺産9000万円を受け取ったときに相続税を支払いましたが、今回も祖父の遺産は相続税の課税対象になりますか？

祖父の遺産は再び相続税の対象になるのか

祖父が亡くなった後に母が遺産を相続し、その後すぐに母も亡くなった場合、「同じ財産に対して再び相続税がかかるのか」と疑問に思う方は多いでしょう。結論としては、母が受け取った財産は母自身の財産として扱われるため、母からの相続時には再び課税対象になります。

一見すると二重に課税されているように感じるかもしれませんが、税法上は別々の相続として扱われます。祖父から母への相続と、母から子への相続は、それぞれ独立した財産移転と考えられるため、それぞれに課税がされる仕組みです。この点は誤解しやすい部分ですが、制度上は一般的な取り扱いです。



短期間の相続では「相次相続控除」が使える

ただし、短期間で相続が続くと税負担が重くなりすぎるため、「相次相続控除」という制度があります。この制度は、前回の相続から10年以内に次の相続が発生した場合に、前回支払った相続税の一部を今回の相続税から差し引くことができます。

例えば、祖父から母への相続で相続税を支払っていた場合、数年後に母が亡くなったときには、この控除を使うことで税負担を軽減できる可能性があります。ただし、経過年数が長くなるほど控除額は減少するため、早い段階での相続ほど効果が大きくなります。



9000万円の遺産がある場合の考え方

母が祖父から9000万円を相続していた場合、その金額は母の財産に含まれます。そのため、母の相続時には他の預貯金や不動産と合算され、相続税の対象になります。

ここでポイントとなるのが基礎控除です。基礎控除は「3000万円＋600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば相続人が2人であれば4200万円、3人であれば4800万円までが非課税となります。この金額を超えた部分に対して相続税がかかる仕組みです。

つまり、9000万円の財産があっても、相続人の人数や他の財産の状況、さらに、相次相続控除を適用されれば、負担は軽減される可能性があります。



適切な対応で税負担を抑えることができる

相続は金額が大きく、税制も複雑なため、自己判断だけで進めると不利になることがあります。特に相次相続控除は見落とされるケースもある制度ですが、適用できれば大きな節税効果が期待できます。

そのため、相続が短期間で続いた場合は、早めに税理士などの専門家に相談することが重要です。必要な書類の準備や正確な計算を行うことで、無駄な税負担を避けることができます。

相続は避けられない出来事ですが、制度を正しく理解しておくことで、負担を軽減しながら円滑に手続きを進めることが可能です。事前に知識を身につけ、適切に対応することが、安心につながる第一歩と言えるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー