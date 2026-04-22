日本人メンバー所属！5月デビューのボーイズグループ「YUHZ」、“爽やかさ全開”のビジュアル公開

オーディション番組「B:MY BOYZ」（SBS）から誕生した新人ボーイズグループ「YUHZ（ユアーズ）」が、青春の輝きを詰め込んだ世界観を披露した。

4月22日、YUHZは初のシングルアルバム『Orange Record』のコンセプトフォトを公開。少女漫画から抜け出したようなフレッシュな魅力で視線を集めている。

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メンバーは、レトロなスタイリングにそれぞれの個性を加えて、自由でエネルギッシュな少年らしさを完成させた。また、ヘッドフォン、キャンディ、カメラ、ジュース、スニーカー、スケートボードなど、オレンジ色の小道具をポイントに使用し、チームのカラーを際立たせた。

（写真＝Pinnacle Entertainment）YUHZ

5月7日にデビューを控える8人組の新人ボーイズグループYUHZは、デビュー前にもかかわらず「第20回アジアモデルアワード（Asia Model Awards）」と「2025大韓民国韓流芸能大賞」で新人賞2冠を達成し、すでに高い注目を集めている。

関係者は「グローバルファンの支持を受け、本格的なプロモーションを開始したYUHZが、どのような新鮮な音楽でK-POPファンを魅了するのか、大きな関心が寄せられている」と語った。

（記事提供＝OSEN）