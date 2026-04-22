羽田美智子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/22】女優の羽田美智子が4月21日、自身のInstagramを更新。姪の結婚式ショットを披露し、話題となっている。

【写真】57歳美人女優「幸せオーラが溢れてる」“先祖が建てた建物”での姪の挙式ショット

◆羽田美智子、姪の結婚式を報告


羽田は「愛する姪が結婚しました」とつづり、写真を投稿。高祖父が宮大工であったことから「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで⋯水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を⋯」と記し、裾が美しく広がるドレスを着用した姪と、タキシード姿の新郎が見つめ合っているバックショットを公開した。2人へは「幸せでいてほしいと 心から願いました」と温かなエールを送っている。

◆羽田美智子の投稿に反響


この投稿には「ご結婚おめでとうございます」「最高の写真」「素敵な新郎新婦ですね」「幸せオーラが溢れてる」「素晴らしい家系なんですね」「お二人も、建物も、天気もすべてが絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）



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