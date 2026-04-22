「パイナップル・プリンセス」などのヒット曲で知られ、１９６０年代にアイドル的人気を誇った歌手の田代みどりが７８歳の誕生日を迎えた２２日、都内でバースデーコンサートを行った。

１６歳でデビューした田代は、結婚を機に主婦業に専念するために活動休止。７７歳の喜寿を節目に再び歌への情熱が燃え上がり、約５０年の時を経て２年ほど前に歌手活動を本格再始動。２時間半のステージでは、ブランクをまったく感じさせないハツラツとした歌声を披露した。

この日は持ち歌のほか、平尾昌晃さん（１７年死去、享年７９）や森山加代子さん（１９年死去、享年７８）ら親交があった恩人、友人たちのカバー楽曲も披露。家族ぐるみで付き合いのある歌手で音楽プロデューサー・飯田久彦氏の「ルイジアナ・ママ」の歌唱前には飯田氏からの肉声メッセージも流された。

バースデーケーキで誕生日を祝福され、７８歳の抱負を尋ねられたが「もう、今年ライブをやっちゃったから…」と大きな目標を成し遂げた安堵（あんど）の方が大きい様子。「もしまたライブができるのだとしたら、ぜひ（客席の）皆さんとご一緒したい。クリスマス時期ぐらいにできたらいいな」と語った。

７２年のヒット曲「愛の挽歌」はゲスト出演した山咲トオルとデュエット。終盤には１９６０年代のディスコサウンドを彩ったオールディーズの名曲たちをダンスとともに披露し、客席も総立ちとなった。田代は「何より楽しんでもらえたことが一番。自分の目標のここから先の部分は、みなさまのご協力がないとできないので」と聴いてくれるファンがいる限り歌い続ける覚悟を明かした。