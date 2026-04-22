【ポケモン メタモンいっぱいコレクション】 5月 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、カプセルトイ「ポケモン メタモンいっぱいコレクション」を5月に発売する。価格は1回300円。

本商品はポケモン1体にフィーチャーした「いっぱいコレクション」シリーズで、へんしんポケモンのメタモンを立体化したもの。種類は全5種。

メタモンならではのユニークなポージングで立体化され、喜んだり、楽しんだり、落ち込んだりと様々な表情とポーズのメタモンが表現されている。

ラインアップ

・メタモン（がんばる）

・メタモン（わ～い）

・メタモン（ず～ん）

・メタモン（こわい）

・メタモン（きのみゲット!）

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon

※画像は開発中のものです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。