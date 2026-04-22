「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されている地域の2週間天気をまとめました。朝晩は霜が降りるほど冷え込む日もあります。夜間の急な避難に備えて、枕元に防寒着を用意しておきましょう。外出が多くなる時期です。万が一に備え、バッグに入れておきたいものも確認しておくと安心です。

明日23日(木) 関東は帰宅時間に雨・風強まる

明日23日は、関東で春の嵐になるでしょう。低気圧が発達するため昼前後から雨の範囲が広がり、夜遅くなるほど雨・風が強まりそうです。東北や北海道はおおむね晴れて、風も弱まるでしょう。夜は福島県で弱い雨が降り、宮城県もにわか雨の可能性があります。

予想最高気温は今日22日に比べると、関東・東北で5℃前後下がり、20℃に届かない所が多いでしょう。関東は大きな傘、各地でジャケットが必要です。





24日(金)は天気が回復して、傘マークの所も朝9時頃には晴れてきそうです。次の土・日も行楽日和で、銚子の雨も26日(日)夜からでしょう。ただ、土・日は気温の変化が大きくなりそうです。25日(土)は晴れても気温の上がり方が鈍く、浦河8℃、仙台15℃の予想です。26日(日)の日中は20℃前後で、南風が山を吹き降りる八戸は24℃と、前日より10℃高くなるでしょう。一方、朝晩は東北や北海道で霜が降りるくらい冷えそうです。夜に急な避難が必要になった場合に備えて、枕元にはコートを用意しておきましょう。

ゴールデンウィーク後半は雨の日も

30日(木)から2日(土)頃は移動性高気圧に覆われて各地で晴れる見込みです。一方、連休後半は4日(月・祝)頃に低気圧が通過して雨が降る傾向です。ただ、予報の信頼度はまだ低く、低気圧の進路によって予報が変わることがあります。最新の予報を確認してください。

太平洋沿岸地域の予想最高気温は、20℃前後で過ごしやすい日が多いでしょう。朝晩は引き続き冷えますので、重ね着で調節しましょう。

ゴールデンウィーク 外出先の情報も確認

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の対象地域となる、北海道から千葉県の太平洋沿岸を中心とした地域では、普段通りの生活を続けながら、平常時より発生確率が高まっている巨大地震への備えを意識することが大切です。



ゴールデンウィーク中に遠出をする方もいるかもしれませんが、お出かけ先のハザードマップを事前に確認し、津波や土砂災害などの危険の高い場所を確認しておきましょう。国土交通省や各自治体のホームページなど、インターネットからハザードマップを入手することが可能です。ハザードマップは随時更新されますので、定期的に確認しましょう。



また、万が一に備えた非常用グッズをリュックにまとめて、就寝時は近くにおいておきましょう。非常用グッズの使用期限や消費期限は定期的に確認してください。

外出時のバッグにも、飴やクッキーなどの食べ物、スマートフォンの充電器、閉じ込められた際に助けを呼ぶためのホイッスルなどを入れておくとよいでしょう。