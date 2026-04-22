ID.3より速い動力性能は普段使いで不満なし

バッテリーEV版のE-テンスが追加された、DS No4。以前からDSは快適性を重んじてきたから、洗練された電動パワートレインも、パフォーマンス重視ということはない。

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それでも、1793kgの車重に213psの最高出力で、普段使いでは不満のない動力性能を叶えている。0-100km/h加速は7.1秒で処理し、フォルクスワーゲンID.3より速いほど。出だしは少し穏やかだが、リニアな速度上昇が気持いい。



DS No4 E-テンス・パラス（欧州仕様）

ドライブモードはエコ、ノーマル、スポーツから選べるが、後者でも際立ってスポーティになるわけではない。他方、交差点の発進でアクセルペダルを深く踏むと、太いトルクでフロントタイヤがスリップすることもあるようだ。

回生ブレーキは、ステアリングホイール裏のパドルで調整できる。完全なワンペダルドライブには対応しないが、最強にすればブレーキペダルを踏む回数を減らせる。回生ブレーキがオフの場合、ブレーキペダルの感触が良くなる事へ気付いた。

もう少しシャシー特性は煮詰められる

サスペンションが入力を巧みに吸収し、路面へ吸い付くような姿勢制御で、高速域での安定感は高い。反面、低速域での乗り心地は期待より硬め。ロードノイズは小さいものの、風切り音は少し耳につくようだ。

ステアリングは正確な反応ながら、切り始めの手応えが若干曖昧。フィードバックも乏しい。グリップ力は高いが、軽いとはいえない車重が影響し、積極的な旋回時には僅かに安定性へ陰りが出る。運転へ夢中になれるほどの、一体感は伴わない。



DS No4 E-テンス・パラス（欧州仕様）

プラットフォームを共有するプジョー E-308は、滑らかな快適性と鋭い操縦性を巧みにバランスさせている。基本的には穏やかな乗り心地を叶えているものの、優れた快適性をうたうDSだけに、もう少しシャシー特性を煮詰めてもいいだろう。

平均電費は6.4km/kWhで370km前後走れる

駆動用バッテリーは58.3kWhと小さくなく、航続距離はカタログ値で450km。ライバルへ並ぶ距離ながら、クラスをリードするほどでもないだろう。

交通量の多い市街地から、流れの速いバイパスまで、複合的な条件を走らせた今回の平均電費は、6.4km/kWhとまずまず。現実的に、370km前後は走れると考えて良い。



DS No4 E-テンス・パラス（欧州仕様）

英国価格は、充実装備のベースグレード、パラスで3万6995ポンド（約777万円）。デュアルゾーン・エアコンやアダプティブ・クルーズコントロールなどが備わる。アルカンターラ内装のトップグレード、エトワールは4万1860ポンド（約879万円）だ。

高級感ある内装と洗練された走行感へ惹かれる

DSの第三章を担う、No4。フランス生まれのプレミアム・コンパクトとして、高級感あるインテリアや長距離ドライブでの快適性は、確かな強みといえる。動力性能に不足はなく、運転もしやすい。

それゆえに、タッチモニターの操作性や後席の狭さが惜しい。航続距離は特筆するほど長くはなく、価格もお高め。優れたライバルを無視できるほど、秀でた仕上がりではないかもしれない。



DS No4 E-テンス・パラス（欧州仕様）

とはいえ、スムーズな電動パワートレインが貢献し、洗練度の高い走行感には惹かれるものがある。特徴あるスタイリングへ、響く人もいらっしゃるはず。No8のように完全な新モデルではないが、安楽に目的地を目指せる、好ましい選択肢といっていい。

◯：穏やかに運転できる 高級感溢れる車内 概ね快適な乗り心地

△：長くはない航続距離 狭めの後席 車載機能の操作性は改善できる

DS No4 E-テンス・パラス（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万6995ポンド（約777万円）

全長：4400mm

全幅：1830mm

全高：1490mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：7.1秒

航続距離：450km

電費：7.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1793kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：58.3kWh

急速充電能力：160kW（DC）

最高出力：213ps

最大トルク：34.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



DS No4 E-テンス・パラス（欧州仕様）