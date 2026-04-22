クマの活動が活発化する中、鹿角市は県や警察、猟友会などと連携したクマの捕獲訓練を行いました。



訓練には今年度、鹿角市が採用した“公務員ハンター”も加わり、迅速な捕獲のための手順を確認しました。



「草地にクマ1頭が静態している様子が目撃されています」



訓練は鹿角市中心部にクマが出没した想定で行われました。



「軽トラをここに置いてそばに寄せて、上から、（射撃角度を）とりたいと思います」





今年度、鹿角市から採用された2人の公務員ハンターも参加。これまで地元猟友会のメンバーとして市からの要請を受けて出動していましたが、市の職員となることで、より迅速に現場へ向かうことができるようになりました。「（軽トラックの）頭こっちに」（動く軽トラ）「逆！逆！」クマの捕獲には対応する職員とハンターとのコミュニケーションが重要です。（クマ逃げる）「クマァ！車庫に入りました！」クマを見失っても、いつでも銃が撃てる体制を維持します。今回は車庫の中に多くの資材などあり、銃弾が跳ね返って人に当たるおそれがあると判断。捕獲用のおりを仕掛ける想定で訓練を進めました。警察「（ドアから）出られないような状態にした段階で、合図でおりを設置して」機動隊「3、2、1」（楯で塞ぐ）クマが逃げ出ないよう連携して対応する手順も確認しました。鹿角市農地林務課 北方康博課長「油断することなく、昨年のような大量発生も見据えた対応を新しく、ガバメントハンターもおりますので、常時見回りもできる体制もできましたので、クマ対応、力強く今後も継続していきたいと思っております。」去年の同じ時期を大きく上回る目撃情報が寄せられている県内。いざというときに備え準備を重ねます。※4月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします