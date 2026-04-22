20日に三陸沖で発生した大地震の影響が続いています。



水道水に濁りが発生していた能代市では22日、市内7つの小中学校で給食の提供が停止となりました。



水の濁りはおおむね解消されていて、市は23日に提供を再開する方針です。



能代市によりますと、水道水の濁りは河戸川、浅内、それに東能代の各地区で発生しました。



市は20日夕方に発生した三陸沖の大地震が影響したとみて、水道水を貯めている施設の水の入れ替えなどを行いました。





水の濁りはおおむね解消していますが、住民からの問い合わせは22日も寄せられているということです。能代市水道課 内藤誠課長「きのうまででだいたい排水管の 洗浄作業はほぼ終了しまして、今後個別にきた濁りに関して対応していきます。きのうから引き続きまだ水を流して入れ替えしている所もありますので、きのうの段階で水が良い状況であるのは確認しているのですが、きょうもまた再度確認して、良ければ停止の作業を進めてまいりたいと思います」ただ、22日は学校給食に影響が出ました。能代市学校給食センター 藤嶋純副所長「水道のタンクからの水を蛇口から出して、きれいかどうかを確認している最中です」市内7つの小中学校合わせて約1,500人分の給食を提供している南部共同調理場は、21日、濁った水を引き込まない対応をとったため、受水槽に十分な水がなく、22日の給食の提供を停止しました。能代市学校給食センター 藤嶋純副所長「児童生徒の皆さま方は本当に給食というのは楽しみにしている時間だと思います」「ごはんとかおかずとかその部分は調理できないということになりましたので大変ご迷惑をおかけすることになったんですが、ご家庭でお弁当を作って持参していただくと」市は23日、給食の提供を再開する方針です。県内ではこのほか横手市で水道水の濁りが確認され、給水などの対応がとられています。22日も山内地区の住民から水が濁っていると市に連絡があったということです。秋田市と大仙市でも21日までに水の濁りに関する市民からの連絡・問い合わせが相次ぎました。県内でも地震の影響が広い範囲に及んでいます。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢三陸沖では、20日夕方以降、地震が相次いでいて、22日午前にも県内で震度1を観測する地震が2回ありました。気象庁は新たな大規模地震が起きる可能性が普段より高まっているとして、注意を呼びかけています。※4月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします