ロータリー×ハイブリッドが示した“4シータースポーツ”の思想

自動車の世界では、その時代ごとの価値観や技術の進歩を反映したコンセプトカーが数多く登場してきました。

なかでも、マツダがかつて発表した「先駆」は、単なる未来予想図にとどまらず、同社の方向性や思想を強く打ち出した一台として知られています。

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このモデルは、「大人のための4シーターロータリースポーツ」という明確なテーマのもとに開発されました。

単に速さや外観のインパクトを追求するのではなく、環境問題や安全性への意識が高まる現代社会に対応しながらも、「走ること」そのものの楽しさをしっかりと残すという考えが背景にあります。

少子高齢化やライフスタイルの多様化といった社会的変化も踏まえつつ、マツダらしい運転の喜びを再定義しようとする姿勢が感じられます。

このクルマが初めて披露されたのは、2005年の第61回フランクフルトモーターショーでした。

日本では同年10月の第39回東京モーターショーで初公開。また、直近では2025年4月に開催されたオートモーティブカウンシル2025でも展示され、改めて話題となりました。

先駆という名称には、“時代の先を行く存在でありたい”という思いが込められています。その名の通り、このモデルには未来志向の要素が随所に取り入れられています。

ボディサイズは全長4650mm×全幅1850mm×全高1400mm、ホイールベースは3100mmとされており、ゆとりある室内空間とスポーツカーとしての俊敏さを両立する設計がなされています。全体として伸びやかなシルエットが印象的で、優雅さと力強さを兼ね備えています。

外観デザインには「シャープネス＆メローネス」というコンセプトが採用されています。これは、鋭さと柔らかさという相反する要素を融合させる試みであり、次世代の上質感を表現するためのアプローチです。

長いホイールベースに対して前後のオーバーハングを短く抑え、大径タイヤによる安定感を組み合わせることで、独特の浮遊感が生み出されています。

さらに、流れるようでありながら力強いボディラインや、印象的な電動両側スライドドア「フライング・ウイング」など、細部にまでこだわりが見られます。

内装に目を向けると、ドライバーを中心に据えた設計思想が際立っています。前席の快適性を重視したパーソナルな空間が広がり、各乗員が心地よく過ごせる工夫が施されています。

シートや内装素材には本革が用いられ、落ち着いた高級感を演出しています。また、ステアリング内部に操作系やメーターを集約した独自のコックピット構造や、2段構成のインパネ上部に配置された3つの横長小型液晶パネルなど、当時としては先進的なインターフェースも特徴の一つです。

パワートレインには、ガソリン直噴ロータリーエンジン「13B-DI」とハイブリッドシステムを組み合わせた「直噴REハイブリッド」が採用されています。この組み合わせにより、高い出力性能と燃費性能の両立を実現しています。

さらに、前後重量配分50：50という理想的なバランスと低重心設計により、優れた安定性と運動性能も確保されています。

ロータリーエンジン特有の滑らかな回転フィールと電動化技術による環境性能の融合は、マツダの高い技術力を象徴しています。

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2005年の発表から20年以上が経過した今、このモデルを改めて見ると、後のデザイン言語や技術思想につながる要素が随所に見て取れます。

当時は未来の提案として提示された内容が、現在のクルマづくりにどのように活かされているのかを考えるうえでも興味深い存在です。

環境性能を重視しながらも運転の楽しさを失わないという姿勢は、現在のマツダ車にも確実に受け継がれているといえるでしょう。