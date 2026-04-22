【父「土下座しろ！」の10年後】親と絶縁。ようやく手に入れた私の幸せ！＜第21話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第21話 幸せいっぱいの毎日【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリさんはしっかりと自分の足で自分の人生を生きています。あのとき、「負けるものか」と土下座をした少女は、学費を勝ち取り、自分の足で幸せになっていきました。両親とのことはいつか決着をつけないといけないと思い、学生時代の貯金は使わずにとってありました。立派に自立を遂げて、立派な大人になっていったこと、心から祝福したいですね。両親に感謝することがあるとするのであれば、早く自立させてくれるような環境で育ててくれてありがとう……なのかもしれません。どうかこれからもアカリさんの元に幸せが訪れ続けますように。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第21話 幸せいっぱいの毎日【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリさんはしっかりと自分の足で自分の人生を生きています。あのとき、「負けるものか」と土下座をした少女は、学費を勝ち取り、自分の足で幸せになっていきました。両親とのことはいつか決着をつけないといけないと思い、学生時代の貯金は使わずにとってありました。立派に自立を遂げて、立派な大人になっていったこと、心から祝福したいですね。両親に感謝することがあるとするのであれば、早く自立させてくれるような環境で育ててくれてありがとう……なのかもしれません。どうかこれからもアカリさんの元に幸せが訪れ続けますように。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと