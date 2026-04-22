【プリンス没後10年】クエストラヴ特別寄稿──彼が愛する名曲10選
2016年4月21日に57歳の若さで急逝したプリンス（Prince）。彼の没後10年にあたる今年4月21日、ザ・ルーツのドラマーであるクエストラヴが、自身の愛するプリンスの名曲100選のリストを米Rolling Stone誌に特別寄稿。その上位10曲の日本語版を先行してお届けする（※完全翻訳版は後日公開予定）。
僕は、たとえ対象を愛していたとしても、この種のリストを作るのが大嫌いだ。それは、これまでの人生で吸った空気の中で「どの息が一番お気に入りだったか」と聞かれるようなものだから。僕は長い間、これは勝ち目のない試みだと思ってきた。プリンス・ファンが集うサイト「Prince.Org」の住人たち（故人も僕も恐れていたグループだ）の逆鱗に触れるリスクがあるから。それでも僕は今、あえてその勝ち目のない勝負に挑もうとしている。
僕のことを、プリンスのキャリアの最初の10年間にしか価値を置いていないと噂する向きもある。おそらく、僕自身が長年そのような発言をしてきたからだろう。それについては、ある程度認めざるを得ない。もっとも、僕なりに理由はあってのことだ。その最初の10年間、プリンスは歌詞、編曲、演奏、ボーカル、あらゆる面で常に革命的な音楽を届け続けてくれた。そして当時の僕は11歳〜21歳という、すべてを受け入れるのに最適な時期にあり、新しいアイデアに心を開き、彼が作り出すものに常に爽快な繋がりを感じていた。だが年を重ねるにつれ、僕の期待値は変化していった。新譜に対する反応は鈍くなり、毎回スレッジハンマーで殴られるような衝撃を受けることも少なくなった。それでも彼の死後、僕は彼の音楽を以前とは違う形で聴くようになり、全カタログを聴き直すに至った。晩年の作品を正しい心構えで受け入れられるようになるまで10年を要したが、今もまだその途上にある。
いくつか基本ルールを挙げておく。
このリストを作成するにあたって、僕はプリンスが書き、あるいはプロデュースしたもののうち、公にリリースされたすべての作品を対象とした。現時点では、デラックス版のリイシューに収録されたいくつかのアウトテイクやデモも含まれる。これらの楽曲の大部分はストリーミングで聴くことが可能だ。契約上の煩雑な手続きにより一部聴けないものもあるが（そこはYouTubeで探してほしい）。
トップ10については以前活字になったこともあるが、それらの項目もここではわずかに異なる内容の、一部はより長いバージョンで掲載している。お分かりのように、僕はエクステンデッド・リミックスが好きなんだ。
全部で100項目あるけれど、それがイコール100曲であることを意味するわけじゃない。2、3曲で一つのまとまり、あるいはセットとして考えるべきだと思った場合には、多少ルールを曲げた。多用はしていないが、これは少しでも多くのプリンスを詰め込むための工夫だ。時には100という数字では到底足りないこともある。
最後に（これだけは念押ししておきたいのだが）、僕はプリンスの「最大のヒット曲」や、いわゆる「最高傑作」のリストを作っているわけではない。君の好きな曲が抜けていることもあるだろう。それは、僕がポップカルチャーにおける影響力の大きさではなく、彼について、そして彼がいかに音楽を作ったかを最も雄弁に語ってくれる曲に注目しているからだ。もちろんモンスター級のヒット曲も含まれているけれど、僕にとって最も重要なのは、それらのヒット曲の陰で彼が成し遂げたことなんだ。
僕がこのリストを作った目的は、プリンスがなぜ天才であり、今も、そしてこれからも天才であり続けるのかを知るためのチートコード（裏技）を提供することにある。
よし。では、リストを始めよう。
僕は、たとえ対象を愛していたとしても、この種のリストを作るのが大嫌いだ。それは、これまでの人生で吸った空気の中で「どの息が一番お気に入りだったか」と聞かれるようなものだから。僕は長い間、これは勝ち目のない試みだと思ってきた。プリンス・ファンが集うサイト「Prince.Org」の住人たち（故人も僕も恐れていたグループだ）の逆鱗に触れるリスクがあるから。それでも僕は今、あえてその勝ち目のない勝負に挑もうとしている。
いくつか基本ルールを挙げておく。
このリストを作成するにあたって、僕はプリンスが書き、あるいはプロデュースしたもののうち、公にリリースされたすべての作品を対象とした。現時点では、デラックス版のリイシューに収録されたいくつかのアウトテイクやデモも含まれる。これらの楽曲の大部分はストリーミングで聴くことが可能だ。契約上の煩雑な手続きにより一部聴けないものもあるが（そこはYouTubeで探してほしい）。
トップ10については以前活字になったこともあるが、それらの項目もここではわずかに異なる内容の、一部はより長いバージョンで掲載している。お分かりのように、僕はエクステンデッド・リミックスが好きなんだ。
全部で100項目あるけれど、それがイコール100曲であることを意味するわけじゃない。2、3曲で一つのまとまり、あるいはセットとして考えるべきだと思った場合には、多少ルールを曲げた。多用はしていないが、これは少しでも多くのプリンスを詰め込むための工夫だ。時には100という数字では到底足りないこともある。
最後に（これだけは念押ししておきたいのだが）、僕はプリンスの「最大のヒット曲」や、いわゆる「最高傑作」のリストを作っているわけではない。君の好きな曲が抜けていることもあるだろう。それは、僕がポップカルチャーにおける影響力の大きさではなく、彼について、そして彼がいかに音楽を作ったかを最も雄弁に語ってくれる曲に注目しているからだ。もちろんモンスター級のヒット曲も含まれているけれど、僕にとって最も重要なのは、それらのヒット曲の陰で彼が成し遂げたことなんだ。
僕がこのリストを作った目的は、プリンスがなぜ天才であり、今も、そしてこれからも天才であり続けるのかを知るためのチートコード（裏技）を提供することにある。
よし。では、リストを始めよう。