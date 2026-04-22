欧州株 騰落銘柄数が拮抗、様子見ムード広がる
欧州株 騰落銘柄数が拮抗、様子見ムード広がる
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100 10499.78（+1.69 +0.02%）
独ＤＡＸ 24261.68（-9.19 -0.04%）
仏ＣＡＣ40 8217.92（-17.80 -0.21%）
スイスＳＭＩ 13157.06（+22.92 +0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49513.00（+174.00 +0.35%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7132.75（+32.75 +0.46%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26797.75（+163.00 +0.61%）
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100 10499.78（+1.69 +0.02%）
独ＤＡＸ 24261.68（-9.19 -0.04%）
仏ＣＡＣ40 8217.92（-17.80 -0.21%）
スイスＳＭＩ 13157.06（+22.92 +0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49513.00（+174.00 +0.35%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7132.75（+32.75 +0.46%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26797.75（+163.00 +0.61%）