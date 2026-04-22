欧州株　騰落銘柄数が拮抗、様子見ムード広がる
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10499.78（+1.69　+0.02%）
独ＤＡＸ　　24261.68（-9.19　-0.04%）
仏ＣＡＣ40　 8217.92（-17.80　-0.21%）
スイスＳＭＩ　 13157.06（+22.92　+0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49513.00（+174.00　+0.35%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7132.75（+32.75　+0.46%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26797.75（+163.00　+0.61%）