（新静岡セノバ前から中継 佐藤 優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（佐藤 優里 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回、紹介していただけるのは「食鮮館タイヨー 高松店」店長の木川さんです。おすすめの野菜こちら「ナス」です。松浦さん、ナス食べますか？





（松浦 悠真 気象予報士）はい、よくマーボナス食べますね。味が染みておいしいですよね。（佐藤 優里 アナウンサー）そうですよね。私も常備菜として、いつも冷蔵庫には入れてます、ナス。そして、こちらがお安くなっているということなんですが、3月に比べ2割ほど安くなっていて、その理由として、まもなく旬を迎えるので生産量が少しずつ増えていることがつながっているということです。（松浦 悠真 気象予報士）これからが、まさに旬になるわけですね。（佐藤 優里 アナウンサー）そうなんです。そして気になるきょうの販売価格、いくらなのかというと「食鮮館タイヨー 高松店」は71円となっていますね。そして番組で調べた価格およそ60円台から70円台ということで、かなりお手頃になっています。ナスは煮たり焼いたり漬けたりいろいろ万能野菜ですから、本当にいろんな家庭で使われていて、さらに特に油と相性が抜群なんです。ということできょうはこのレシピをご紹介します。それがこちらです。・「レンジで作る！無限ナス」無限シリーズ出てきましたよ。やっぱり簡単なのでね。こちらは、いりゴマと細ネギを使うのみで、後の調味料はこちらとなっています。では作り方をご紹介します。まず最初ナスはヘタを切り落として縦半分に切ってください。それを水にくぐらせてラップで包みます。そして（電子レンジ）600ワットで3分半ほど加熱し冷水にさらし水をしっかりとふき取ってください。そしたら包丁を使わず食べやすい大きさにさいてください。最後に調味料、砂糖、醤油、おろしニンニク、ゴマ油、鶏ガラスープの素を混ぜると、こちらで完成ということになります。ではスタジオに試食ご用意しました。どうぞ。（スタジオ出演者 試食）（佐藤 優里 アナウンサー）こちらのレシピとっても簡単ですので、このナスがお安い時期に、ぜひ皆さん試してみてください。