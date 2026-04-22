「焦げたゴムのようなにおい」「吹き出す黒い煙」　世界のデータセンター13％が集積する街で広がる住民の不安　AI時代の現実

AIの爆発的な普及を背景に、アメリカ各地でデータセンターの建設が加速している。とりわけ世界のデータセンターの約13％が集中するバージニア州北部では、住宅地や学校の近くに巨大施設が立ち並び、電力インフラや環境への影響、説明不足を訴える住民との間で摩擦が表面化している。一方で、事業者側も最新の技術や地域貢献を打ち出し、共存の道を模索する。

AI時代を陰で支える拠点で何が起きているのか。建設ラッシュの最前線を現地で取材した。

データセンターの13％が密集

アメリカ・バージニア州。上空から見ると、白く、四角い屋根の建物が密集しているエリアがある。

幹線道路沿いは白い壁の建物が続く。これらは全てデータセンターだ。

ここは、世界のデータセンターの実に13％が集結するバージニア州北部の地域。AIの膨大なデータ処理に対応するため、建設ラッシュが続いている。

自宅の裏庭に鉄塔建設 憤る住民

住民は複雑な思いを抱えている。

この地域に住むビッキー・フーさんは、膨大な電力を使うデータセンターのために、自宅の裏庭に高圧送電線の鉄塔を建てる計画があると明かす。

ビッキー・フーさん：

普通の家は高さ10メートルくらいだが、この鉄塔は56メートルで、46メートルの「自由の女神」より高いのよ。

計画によると、鉄塔は自宅と車庫の間に立つことになる。そのため、送電線の下に位置するエリアの約400本の樹木は、伐採の対象だ。

フーさんは、データセンター自体に反対しているわけではないが、インフラの費用を電力会社が支払うため、電気料金が引き上げられた上に、コストがかかる地下の送電線ではなく、鉄塔を建てて住民に犠牲を強いるのはおかしいと憤る。

この自治体は税制面で優遇しているため、町はデータセンターだらけ。取材中には、真っ黒な煙を吹き出す施設も目撃した。

すぐ近くには、住宅街がある。

住民女性：

午前4時半とか午前5時とかにブーンという音がする。先日は煙が見えて、焦げたゴムのようなにおいがした。

厳重なセキュリティーで管理された施設

こうした状況について、事業者側はどう捉えているのか。取材班は、日系の「NTTグローバルデータセンター」内部の取材を許可された。

記者が最初に案内されたのは、赤い照明の部屋。職員は生体認証で中に入ることができるという。OKが出ると、部屋が緑色に変わるような仕組みで、非常にセキュリティーが高いシステムになっている。

施設内部に進むと、黒い壁に挟まれた果てしなく長い廊下が。天井には、多数のパイプが走っている。

さらに進むと、データセンターの心臓部「サーバー室」に入った。たくさんのサーバーが、膨大なデータを処理し、AIなどを支えている。

ここでは大量の熱を発するため、冷やす必要がある。サーバーを冷却した後の暖かい空気は、隣の「機械室」で冷却液と熱交換が行われ、パイプで屋上に送り出された暖かい液体が、冷却設備で冷やされる。

内部で循環するため、施設の外に排水として出ることはないという。

NTTグローバルデータセンターのブルーノ・ベルティ副社長は、「水を無駄にしている、という誤解も解かなければなりません。現在はデータセンター内の水は最適に利用され、一切無駄にすることなく運用ができるからです」と強調する。

屋外に出てみると、非常用の電源となる発電機がずらり。

騒音をふせぐため、それぞれがコンテナに入っており、天井に小さな煙突が突き出ている。ここではフィルターが取り付けられていて、別の施設で見えたような「黒い煙」は一切出ないという。

広がる住民の不安と怒り

建設の動きは、周辺の自治体にも広がっている。プリンス・ウィリアム郡では、住宅街の目と鼻の先に、本格稼働を控えたデータセンターがある。

センターの目の前に住んでいる女性は「郡は『大きな歳入になり、素晴らしい』と考えているが、地元にどんな影響を及ぼしているのか、全く理解していない」と漏らす。

センターは、夜間も照明が消えない。本格稼働を前に、女性は20年近く住んだ家の引っ越しを検討している。

また、世界最大級のデータセンター建設が計画されている別の地域では、元はデータセンターを建てられない土地の区分だったにも関わらず、自治体が変更を住民に対して十分に知らせないまま建設を承認したとして、訴訟に発展している。

データセンター側は、郡と締結した「秘密保持契約」があるため、住民らは実際にどこに建設されるのかも分からないという。

住民側は3月末、控訴審で勝利。自治体側が上訴を断念し、住民側が事実上、計画を阻止した。

データセンター巡る問題 日本でも

データセンター建設を巡る問題は、日本でも起き始めている。

千葉県印西市では、町の中心部にあるマンションの目の前に建設が予定され、トラブルとなっている。

建設予定地の前に住む人：

目の前にどーんと大きなデータセンターが建設される予定。

データセンターは、法律や手続きでは「工場」ではなく「事務所」として扱われることが多く、商業地にも建てられる。今後もこのままで良いのか、法整備の課題が浮上している。

確実に起きるだろう社会課題に、私たちも真剣に向き合う時期が来ている。

（「イット！」4月22日放送より）