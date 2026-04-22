週4〜5日で習い事をさせているというママ友たちの話に、香奈は言葉を失ってしまいました。

「え、毎日？」と聞き返してしまうほど…それが当たり前だという世界に戸惑うばかり。

友達より遅れてはいけない、将来のために…そんな思いが積み重なって、子どもたちのスケジュールは満杯になっていく…？

>>【まんが】習い事でマウント争い

(ウーマンエキサイト編集部)