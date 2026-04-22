ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「習い事いくつやってるの？」ママ友の質問に答えられない…週4〜5の… 「習い事いくつやってるの？」ママ友の質問に答えられない…週4〜5のペースで習い事って普通なの？ 「習い事いくつやってるの？」ママ友の質問に答えられない…週4〜5のペースで習い事って普通なの？ 2026年4月22日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 週4〜5日で習い事をさせているというママ友たちの話に、香奈は言葉を失ってしまいました。「え、毎日？」と聞き返してしまうほど…それが当たり前だという世界に戸惑うばかり。友達より遅れてはいけない、将来のために…そんな思いが積み重なって、子どもたちのスケジュールは満杯になっていく…？>>【まんが】習い事でマウント争い(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】習い事でマウント争い 「味が薄いから自分で整えるか…！」夫の味覚がヤバい…！ 煮物の次の日は焼き物をリクエスト？妻の我慢はいつまで続くのか 「一番リアルな意見がほしい」結婚を経験した友人に相談してみた【私が義妹と縁を切った理由 Vol.55】