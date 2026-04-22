【渋谷】無料配布がいっぱいの「喫茶コープ」！キャロットグミや果実のソーダがもらえる《4月24日〜26日》

日本生活協同組合連合会は、2026年4月24日から26日までの3日間限定で、生協創立75周年の記念イベント「喫茶コープ」を、東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場で開催します。

レトロな喫茶店がテーマのイベント

今年で創立75周年を迎えるコープ（生協）は、3日間限定の記念イベント「喫茶コープ」を開催します。

コープとの接点が薄い20代を中心とする若い世代にもコープ商品の良さを感じてもらえるよう、試飲などができるコンテンツが用意されています。

また、レトロで親しみやすい「喫茶店」を意識した会場には、フォトスポットなどもあります。NS投稿や投票による参加型コンテンツに参加すると生協商品のプレゼントがもらえる、ワクワクが盛りだくさんのイベントです。入場料は無料なので、気軽に参加できます。

開催は4月24日から26日までの3日間、各日11時から18時（最終日は17時）まで。

場所は渋谷ストリーム前 稲荷橋広場（東京都渋谷区渋谷3丁目21-3）。渋谷駅C2出口直結です。

楽しくて美味しいコンテンツがたくさん！

・コープ商品体験

来場者にはまず、会場入り口でコープのロングセラー商品「CO・OPミックスキャロット」をプレゼント。45年愛され続ける美味しさを体験できます。

・レトロ喫茶風フォトスポット＆SNS投稿

「喫茶コープ」の世界観に入り込めるフォトスポットでは、コープ商品の歴史や魅力を知ることができます。

また、当日にイベントの様子を撮影し、「＃喫茶コープ」のハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、「CO・OP五三焼カステラ（1切）」をプレゼント。

・パッケージで参加「たたんでくれてありがとう！」投票ボックス

会場入り口で渡された「CO・OPミックスキャロット」の、飲み終わった紙パックをたたんで専用ボックスに入れることで投票できるコンテンツ。投票者には新商品「CO・OPミックスキャロットグミ」をプレゼント。

・来場者アンケート

会場内で、かんたんなアンケートに答えるだけで「CO・OP国産の果実のソーダ」をプレゼント。

プレゼント商品はいずれもなくなり次第終了となります。

コンテンツの詳細は、イベント特設サイトで確認できます。

75周年記念 SNSプレゼントキャンペーンも実施中

今回のイベントと連動して、4月13日から30日23時59分まで、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施しています。

日本生協連公式Xをフォローし、レトロタイプ診断に参加のうえ、診断結果をシェアすれば応募完了。

参加者の中から、抽選で750人に「コープ商品詰め合わせ」をプレゼントします。

対象は日本国内在住の人（年齢不問）です。

レトロタイプ診断を通して、どこか懐かしい「喫茶コープ」の世界観を自宅でも、気軽に体験できます。

※画像の一部は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部