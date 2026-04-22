秋田市の集合住宅の1部屋に侵入し、下着など盗んだ罪に問われている自衛隊秋田地方協力本部に所属する29歳の防衛事務官の男の初公判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容をすべて認めました。



男は泥酔した状態で同じ集合住宅の女性の部屋に侵入したということです。



住居侵入と窃盗の罪で起訴されているのは、自衛隊秋田地方協力本部に所属する押野望被告29歳です。



起訴状などによりますと押野被告は今年2月20日の深夜、秋田市にある集合住宅の1部屋に侵入し、現金約5,000円と女性用の下着など61点、合わせて62点を盗んだ罪に問われています。





22日の初公判で押野被告は「間違いありません」と起訴内容をすべて認めました。押野被告は当時、ビールなどを15杯ほど飲んだ泥酔状態で自宅に戻りましたが、同じ集合住宅に住む女性を思い出してその部屋に侵入。自室との間を何度も往復しながら洗濯途中のものも含め下着などを盗んだということです。検察側は「興味本位という身勝手な動機に 情状酌量の余地はない」として拘禁刑1年6か月を求刑しました。弁護側は被告が反省していることから執行猶予付きの判決を求めました。裁判は22日で結審し、来月19日に判決が言い渡されます。