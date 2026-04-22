男鹿市で風車の羽根が折れた事故を受け、県は自治体の担当者を集めた会議を開きました。



会議では点検の在り方を見直す必要があるといった意見が出されたということで、県は自治体と情報を共有しながら再発防止策などについて検討を進めたい考えです。



県が開いた会議には、風車が設置されている県内7つの市と2つの町の担当者が出席しました。



県産業労働部 三浦均次長

「風力発電施設の事故の原因究明こちらもう早々に進んでいくものと思いますけれども、まずは当面の間の安全対策、これはお集りの皆様にきょうご検討いただければと思っておりますので、本当忌憚ないご意見をいただければと思っております」





今月12日、男鹿市船越で観光案内所の近くにある陸上風車の羽根1枚が折れているのが見つかりました。風車から半径60メートルの範囲には、大きいもので長さ5メートルほどの破片が散らばりました。けがをした人はいませんでした。秋田市新屋で風車の羽根が落下してから1年が経たない中で発生した今回の事故。会議では自治体の担当者から「事業者によって点検の手法が違う」「安全基準や点検のあり方を見直す必要があるのではないか」などといった意見が出たということです。また、事故機と同じ機種の風車周辺への立ち入り規制についても意見が交わされました。三浦均次長「もともと柵があって現実的に立ち入ることが難しい場所ですとか、観光で一体とした風車の立地になっている場所、そういったところもありますので簡単に今後協議しながらやるとしてもですね、今後協議しながらでなければ立ち入り制限できないとかそういった話し合いをした」県は今後も自治体と情報を共有しながら再発防止策などについて検討を進めたい考えです。※4月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします