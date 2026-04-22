JUBEEが、2026年第4弾シングル「FENCE -I CHOSE MY WAY-」を本日4月22日に配信リリースした。

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事前告知なしでリリースされた本楽曲は、5月1日に渋谷Spotify O-WESTにて開催される自身初のフルバンドセットによるワンマンライブ『JUBEE & DA RAP ROCKERS ONE MAN LIVE “RAP ROCKERS”』に向けた、同公演のタイトルにも掲げられる“RAP ROCKERS”を象徴する一曲に。生まれた環境や常識といった“見えない柵（FENCE）”に囲われた人生の中で、それでもなお“自分の道を選択する”という自由への活路を歌ったパンクチューンとなっている。

本楽曲のトラックは、WORSTRASHのbibiが制作に参加しており、ワンマンライブにバンドメンバーとして参加するDAIKII（AWSM.）がエレキギター、DJ BAKU（KAIKOO）がスクラッチを担当。アートワークは、イラストレーターのJOHANNが手がけている。

また、本日から3日間連続でJUBEEの公式SNSおよびYouTubeにて本楽曲のビジュアライザーを公開予定。同映像は、2022年にリリースした1stアルバム『EXPLODE』発表の際に、“フェンスを飛び越える姿”を捉えたジャケットアートワークの舞台となったゆかりの場所で撮影されている。

（文＝リアルサウンド編集部）