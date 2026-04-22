FRUITS ZIPPER 櫻井優衣の新曲「光」が、7月6日より放送されるTVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディングテーマに決定した。

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櫻井優衣がアニメのエンディングテーマを担当するのは今回が初めて。本作は同名小説（GA文庫）を原作としており、劇伴を日本アカデミー賞音楽賞優秀賞を3度受賞している作曲家 富貴晴美が担当している。

今回の発表にあわせ、PV第2弾も公開。本映像では、櫻井が歌うエンディングテーマの一部音源も公開された。

・櫻井優衣 コメント

ソロとしてメジャーデビューして一年目ですが、初めてアニメのエンデイングテーマを担当できて本当に嬉しく思っています。この曲は作品の儚さや尊さを表現し、小春の透明感や純粋な心情に寄り添った楽曲になっています。聴いていただくことで、より作品の世界を深く楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）