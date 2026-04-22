■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０４月２２日　１５９円２１～２３銭　　　　　　　（△０．２０）
　０４月２１日　１５９円０１～０３銭　　　　　　　（△０．０５）
　０４月２０日　１５８円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．２９）
　０４月１７日　１５９円２５～２８銭　　　　　　　（△０．３９）
　０４月１６日　１５８円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０７）
　０４月１５日　１５８円９３～９４銭　　　　　　　（▼０．１３）
　０４月１４日　１５９円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５４）
　０４月１３日　１５９円６０～６２銭　　　　　　　（△０．２６）
　０４月１０日　１５９円３４～３５銭　　　　　　　（△０．３８）
　０４月０９日　１５８円９６～９８銭　　　　　　　（△０．７６）
　０４月０８日　１５８円２０～２２銭　　　　　　　（▼１．６６）
　０４月０７日　１５９円８６～８７銭　　　　　　　（△０．４９）
　０４月０６日　１５９円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．２２）
　０４月０３日　１５９円５９～６１銭　　　　　　　（△０．０３）
　０４月０２日　１５９円５６～５８銭　　　　　　　（△０．７７）
　０４月０１日　１５８円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．８３）
　０３月３１日　１５９円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．１５）
　０３月３０日　１５９円７７～７８銭　　　　　　　（▼０．１７）
　０３月２７日　１５９円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４５）
　０３月２６日　１５９円４９～５０銭　　　　　　　（△０．３６）
　０３月２５日　１５９円１３～１５銭　　　　　　　（△０．６４）
　０３月２４日　１５８円４９～５０銭　　　　　　　（▼１．０９）
　０３月２３日　１５９円５８～６０銭　　　　　　　（△０．３８）
　０３月１９日　１５９円２０～２３銭　　　　　　　（△０．４４）
　０３月１８日　１５８円７６～７８銭　　　　　　　（▼０．４６）
　０３月１７日　１５９円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．０６）
　０３月１６日　１５９円２８～２９銭　　　　　　　（▼０．１４）
　０３月１３日　１５９円４２～４４銭　　　　　　　（△０．６４）
　０３月１２日　１５８円７８～８１銭　　　　　　　（△０．５６）
　０３月１１日　１５８円２２～２４銭　　　　　　　（△０．９１）
　０３月１０日　１５７円３１～３３銭　　　　　　　（▼１．１４）
　０３月０９日　１５８円４５～４７銭　　　　　　　（△０．９３）
　０３月０６日　１５７円５２～５５銭　　　　　　　（△０．２７）
　０３月０５日　１５７円２５～２７銭　　　　　　　（▼０．１９）
　０３月０４日　１５７円４４～４７銭　　　　　　　（△０．０３）
　０３月０３日　１５７円４１～４３銭　　　　　　　（△０．４３）
　０３月０２日　１５６円９８～００銭　　　　　　　（△０．９０）
　０２月２７日　１５６円０８～１０銭　　　　　　　（△０．０５）
　０２月２６日　１５６円０３～０４銭　　　　　　　（△０．１２）
　０２月２５日　１５５円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．１９）