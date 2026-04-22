加藤ミリヤ、踊り出したくなるようなアップテンポチューンをノリノリで一発撮り！「皆さん　愛し愛されて生きていきましょう！」

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加藤ミリヤが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。2012年ロンドンオリンピックのキャンペーンソングとして話題となった「HEART BEAT」を一発撮りにてパフォーマンス。

■全身で音に乗りながら歌い上げるミリヤ

「HEART BEAT」は、今にも踊り出したくなるようなアップテンポチューン。

アスリートが出す卓球のラリーの音、陸上競技の音、ボクシングのゴングの音やパンチ音といった競技音が使用されていることでも知られており、冬季五輪からサッカーW杯など、様々なスポーツイベントが行われるスポーツイヤーでもある2026年にぴったりの一曲だ。

そんな楽曲を、全身で音に乗りながら歌い上げるミリヤ。「皆さん 愛し愛されて生きていきましょう！」と叫ぶ彼女が、この楽曲を通して伝えたいメッセージにも注目だ。

『THE FIRST TAKE』第658回は、4月22日22時よりプレミア公開。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

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『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

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