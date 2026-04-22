BTSワールドツアー釜山公演のライブビューイング開催決定！期待が高まる予告映像公開

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BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』より、6月13日の韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定した。

■デビュー記念日を祝う特別なステージを全国の映画館で上映

BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』。4月9日から全3日間にわたって行われた韓国・高陽総合運動場での開幕公演を成功させ、続く日本での公演は約7年ぶりの開催ということもあり、会場となった東京ドームでもARMY（BTSファンの呼称）を熱狂の渦に巻き込んだ。

そしてこのたび、6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場にて行われる公演のライブビューイング開催が決定した。デビュー13周年を迎える記念すべき当日の公演模様を、日本全国の映画館にてリアルタイムで上映。釜山アジアド主競技場は、メンバーが入隊前に完全体で最後にライブを行った、ARMYにとってもBTSにとっても特別な場所だ。この記念すべき公演を、全国の映画館の大スクリーンと音響設備にて楽しむことができる。

4月22日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付が開始される。デビュー記念日を祝う特別なステージを、全国の映画館で体感しよう。

さらに、ライブビューイングの開催にあたり、予告映像も公開された。映像は7人のマイクが並ぶ象徴的なカットから幕を開ける。5thアルバム『ARIRANG』のオープニングを飾る楽曲「Body to Body」に合わせ、本ツアーのリハーサルに臨むメンバーたちの姿がひとりずつ映し出される。ラストは7人全員が揃うカットで締め括られ、記念すべき公演への期待が一段と高まる内容となっている。

■映画情報

『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング

06/13（土）19:00上映開始／本会場：韓国・釜山アジアド主競技場

※上映開始時間は変更になる場合あり

主催：HYBE JAPAN

企画：BIGHIT MUSIC

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C) BIGHIT MUSIC / HYBE / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

※韓国発売日 2026.03.20

■関連リンク

ライブビューイング公式サイト

http://btsliveviewing.jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/