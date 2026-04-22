Little Glee Monster、日曜劇場『GIFT』挿入歌とTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』OPテーマからなる両A面シングルのリリースが決定

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Little Glee Monsterが、6月10日に両A面シングル「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」をCDリリースすることが決定した。

■新曲2曲にカップリング2曲を加えた4曲入り

今回の両A面シングルには、TBS系日曜劇場『GIFT』挿入歌「一輪」、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマ「Pages」の新曲2曲に、カップリング2曲を加えた計4曲を収録。

なお「一輪」と「Pages」は、それぞれ、すでに単曲配信リリースされている。

堤真一主演のTBS系日曜劇場『GIFT』は、パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら本気で心と身体をぶつけ合うことで、仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていくというストーリー。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か――。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞という街で、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公マインの物語。その身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄るなか、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘するマイン。シリーズ累計1,300万部を超えるビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）を原作とした作品だ。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Pages」

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「一輪」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」

■関連リンク

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/