「日経225ミニ」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限5683枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5683枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5683( 5683)
ソシエテジェネラル証券 5512( 5512)
バークレイズ証券 3644( 3644)
SBI証券 4419( 1445)
楽天証券 1831( 685)
フィリップ証券 330( 330)
マネックス証券 320( 320)
三菱UFJeスマート 527( 297)
松井証券 265( 265)
インタラクティブ証券 237( 237)
JPモルガン証券 50( 50)
日産証券 39( 39)
ドイツ証券 36( 36)
豊証券 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 142805( 142805)
ソシエテジェネラル証券 103734( 103734)
バークレイズ証券 50441( 50441)
SBI証券 59171( 26123)
松井証券 20433( 20433)
楽天証券 41247( 17047)
日産証券 14247( 14247)
サスケハナ・ホンコン 14012( 14012)
三菱UFJeスマート 11468( 7470)
ビーオブエー証券 7056( 7056)
JPモルガン証券 6808( 6808)
SMBC日興証券 5628( 5628)
ゴールドマン証券 4940( 4880)
マネックス証券 3533( 3533)
モルガンMUFG証券 3253( 3251)
BNPパリバ証券 3167( 3167)
みずほ証券 3200( 3159)
広田証券 3101( 3101)
野村証券 2095( 2081)
フィリップ証券 2030( 2030)
東海東京証券 41( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
ABNクリアリン証券 54( 54)
フィリップ証券 19( 19)
豊証券 19( 19)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 15( 7)
楽天証券 21( 7)
ドイツ証券 5( 5)
SBI証券 29( 3)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5683( 5683)
ソシエテジェネラル証券 5512( 5512)
バークレイズ証券 3644( 3644)
SBI証券 4419( 1445)
楽天証券 1831( 685)
フィリップ証券 330( 330)
マネックス証券 320( 320)
三菱UFJeスマート 527( 297)
松井証券 265( 265)
インタラクティブ証券 237( 237)
JPモルガン証券 50( 50)
日産証券 39( 39)
ドイツ証券 36( 36)
豊証券 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 142805( 142805)
ソシエテジェネラル証券 103734( 103734)
バークレイズ証券 50441( 50441)
SBI証券 59171( 26123)
松井証券 20433( 20433)
楽天証券 41247( 17047)
日産証券 14247( 14247)
サスケハナ・ホンコン 14012( 14012)
三菱UFJeスマート 11468( 7470)
ビーオブエー証券 7056( 7056)
JPモルガン証券 6808( 6808)
SMBC日興証券 5628( 5628)
ゴールドマン証券 4940( 4880)
マネックス証券 3533( 3533)
モルガンMUFG証券 3253( 3251)
BNPパリバ証券 3167( 3167)
みずほ証券 3200( 3159)
広田証券 3101( 3101)
野村証券 2095( 2081)
フィリップ証券 2030( 2030)
東海東京証券 41( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
ABNクリアリン証券 54( 54)
フィリップ証券 19( 19)
豊証券 19( 19)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 15( 7)
楽天証券 21( 7)
ドイツ証券 5( 5)
SBI証券 29( 3)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース