「TOPIX先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8889枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8889枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8889( 8889)
ソシエテジェネラル証券 8077( 8077)
バークレイズ証券 7299( 7299)
ゴールドマン証券 2735( 2713)
ビーオブエー証券 2354( 2354)
モルガンMUFG証券 1707( 1707)
JPモルガン証券 1700( 1700)
サスケハナ・ホンコン 986( 986)
みずほ証券 1598( 538)
UBS証券 482( 482)
BNPパリバ証券 376( 376)
野村証券 386( 332)
日産証券 250( 250)
インタラクティブ証券 112( 112)
シティグループ証券 96( 96)
SBI証券 93( 77)
大和証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 53( 49)
光世証券 48( 48)
ドイツ証券 19( 19)
SMBC日興証券 56( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8889( 8889)
ソシエテジェネラル証券 8077( 8077)
バークレイズ証券 7299( 7299)
ゴールドマン証券 2735( 2713)
ビーオブエー証券 2354( 2354)
モルガンMUFG証券 1707( 1707)
JPモルガン証券 1700( 1700)
サスケハナ・ホンコン 986( 986)
みずほ証券 1598( 538)
UBS証券 482( 482)
BNPパリバ証券 376( 376)
野村証券 386( 332)
日産証券 250( 250)
インタラクティブ証券 112( 112)
シティグループ証券 96( 96)
SBI証券 93( 77)
大和証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 53( 49)
光世証券 48( 48)
ドイツ証券 19( 19)
SMBC日興証券 56( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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