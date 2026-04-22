「日経225先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限6048枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6048枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6048( 6036)
ソシエテジェネラル証券 4654( 4646)
バークレイズ証券 2850( 2850)
サスケハナ・ホンコン 616( 616)
SBI証券 1211( 573)
ゴールドマン証券 16539( 508)
松井証券 471( 471)
JPモルガン証券 464( 456)
楽天証券 663( 419)
みずほ証券 400( 392)
日産証券 376( 376)
モルガンMUFG証券 241( 241)
ビーオブエー証券 189( 189)
マネックス証券 149( 149)
三菱UFJeスマート 155( 131)
フィリップ証券 107( 107)
大和証券 90( 90)
シティグループ証券 145( 85)
UBS証券 99( 84)
インタラクティブ証券 75( 75)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ソシエテジェネラル証券 51( 51)
松井証券 25( 25)
JPモルガン証券 12( 12)
SBI証券 10( 10)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 13( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6048( 6036)
ソシエテジェネラル証券 4654( 4646)
バークレイズ証券 2850( 2850)
サスケハナ・ホンコン 616( 616)
SBI証券 1211( 573)
ゴールドマン証券 16539( 508)
松井証券 471( 471)
JPモルガン証券 464( 456)
楽天証券 663( 419)
みずほ証券 400( 392)
日産証券 376( 376)
モルガンMUFG証券 241( 241)
ビーオブエー証券 189( 189)
マネックス証券 149( 149)
三菱UFJeスマート 155( 131)
フィリップ証券 107( 107)
大和証券 90( 90)
シティグループ証券 145( 85)
UBS証券 99( 84)
インタラクティブ証券 75( 75)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ソシエテジェネラル証券 51( 51)
松井証券 25( 25)
JPモルガン証券 12( 12)
SBI証券 10( 10)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 13( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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