　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6048枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　6048(　　6036)
ソシエテジェネラル証券　　　　4654(　　4646)
バークレイズ証券　　　　　　　2850(　　2850)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 616(　　 616)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1211(　　 573)
ゴールドマン証券　　　　　　 16539(　　 508)
松井証券　　　　　　　　　　　 471(　　 471)
JPモルガン証券　　　　　　　　 464(　　 456)
楽天証券　　　　　　　　　　　 663(　　 419)
みずほ証券　　　　　　　　　　 400(　　 392)
日産証券　　　　　　　　　　　 376(　　 376)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 241(　　 241)
ビーオブエー証券　　　　　　　 189(　　 189)
マネックス証券　　　　　　　　 149(　　 149)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 155(　　 131)
フィリップ証券　　　　　　　　 107(　　 107)
大和証券　　　　　　　　　　　　90(　　　90)
シティグループ証券　　　　　　 145(　　　85)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　99(　　　84)
インタラクティブ証券　　　　　　75(　　　75)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　86(　　　86)
ソシエテジェネラル証券　　　　　51(　　　51)
松井証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　　 7)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　　 4)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース