　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1752枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 11752(　 11286)
ソシエテジェネラル証券　　　　8206(　　7938)
バークレイズ証券　　　　　　　4669(　　4556)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2907(　　2734)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2599(　　2599)
みずほ証券　　　　　　　　　　2054(　　1440)
JPモルガン証券　　　　　　　　1631(　　1186)
野村証券　　　　　　　　　　　1336(　　1098)
日産証券　　　　　　　　　　　 937(　　 937)
ゴールドマン証券　　　　　　　1200(　　 873)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1612(　　 812)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 702(　　 672)
松井証券　　　　　　　　　　　 471(　　 471)
楽天証券　　　　　　　　　　　 691(　　 427)
ビーオブエー証券　　　　　　　 680(　　 403)
インタラクティブ証券　　　　　 375(　　 375)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1258(　　 315)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 313(　　 293)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 341(　　 285)
シティグループ証券　　　　　　 357(　　 259)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 798(　　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 258(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　98(　　　 0)
東海東京証券　　　　　　　　　　40(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 175(　　 100)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
日産証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 4)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　　 2)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　75(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース