「日経225先物」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万1752枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1752枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11752( 11286)
ソシエテジェネラル証券 8206( 7938)
バークレイズ証券 4669( 4556)
モルガンMUFG証券 2907( 2734)
サスケハナ・ホンコン 2599( 2599)
みずほ証券 2054( 1440)
JPモルガン証券 1631( 1186)
野村証券 1336( 1098)
日産証券 937( 937)
ゴールドマン証券 1200( 873)
SBI証券 1612( 812)
ドイツ証券 702( 672)
松井証券 471( 471)
楽天証券 691( 427)
ビーオブエー証券 680( 403)
インタラクティブ証券 375( 375)
BNPパリバ証券 1258( 315)
SMBC日興証券 313( 293)
三菱UFJeスマート 341( 285)
シティグループ証券 357( 259)
三菱UFJ証券 798( 0)
UBS証券 258( 0)
大和証券 98( 0)
東海東京証券 40( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 175( 100)
ABNクリアリン証券 26( 26)
松井証券 15( 15)
SBI証券 20( 12)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
日産証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 6( 4)
ドイツ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
UBS証券 75( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11752( 11286)
ソシエテジェネラル証券 8206( 7938)
バークレイズ証券 4669( 4556)
モルガンMUFG証券 2907( 2734)
サスケハナ・ホンコン 2599( 2599)
みずほ証券 2054( 1440)
JPモルガン証券 1631( 1186)
野村証券 1336( 1098)
日産証券 937( 937)
ゴールドマン証券 1200( 873)
SBI証券 1612( 812)
ドイツ証券 702( 672)
松井証券 471( 471)
楽天証券 691( 427)
ビーオブエー証券 680( 403)
インタラクティブ証券 375( 375)
BNPパリバ証券 1258( 315)
SMBC日興証券 313( 293)
三菱UFJeスマート 341( 285)
シティグループ証券 357( 259)
三菱UFJ証券 798( 0)
UBS証券 258( 0)
大和証券 98( 0)
東海東京証券 40( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 175( 100)
ABNクリアリン証券 26( 26)
松井証券 15( 15)
SBI証券 20( 12)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
日産証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 6( 4)
ドイツ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
UBS証券 75( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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