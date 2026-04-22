熊本地震からの復興を願い、「ワンピース 麦わらの一味の像」が熊本県内各地に建てられました。

＜写真を見る＞熊本に立つ"麦わらの一味"10体 すべて見せます!

10か所に広がるその地を辿りながら、復興の歩みを見つめます。

モンキー・D・ルフィ「オープン！復興に向けて、出航だー！」

2018年に設置された“ルフィ像”を出発点として、「復興プロジェクト」が熊本県内各地へと広がりました。

熊本県観光振興課 高橋麻衣 主幹「麦わらの一味が被災している地域の方々を元気付ける。そのストーリーをもとにですね、被災した9市町村に10体のワンピース像を設置しています。地震から10年、ワンピース像は本当に復興を力強く後押ししてくれたという風に感じています」

“麦わらの一味を巡る旅“スタート

“ルフィ像“を起点に、10体の像を巡ります。

まずは、“船医 チョッパー”の像が立つ熊本市動職物園へ。

震災直後、園内は液状化で大きな亀裂や段差が生じ、獣舎も激しく損壊しました。

地域住民の安全のため、猛獣たちは県外に移され、長期間の休園を余儀なくされました。

そして、10か月ぶりの開園日。

来園した子ども「あ！ゾウだ！」

子ども達の声が園に戻りました。

繋がるルート、勇者が待つ阿蘇エリアへ

3体目、大津町中央公園に立つ”剣士 ゾロ”の像を経由し阿蘇エリアへ。

地震後、各地で寸断された交通網は、4年後には国道57号が復旧し、その半年後には、新しい阿蘇大橋も開通しました。

JR阿蘇駅には、広場でポーズを決める”狙撃手 ウソップ”の像が待っています。

”考古学者 ロビン”の像が見つめる地震の爪痕

そして、南阿蘇村、熊本地震震災ミュージアム 「KIOKU」へ。

”考古学者 ロビン”の像が見つめるのは、旧東海大学阿蘇キャンパスです。地震の爪痕を伝えるため、当時の姿がそのまま残されています。

ロビン像を目当てにこの場所を訪れ、地震について知る人も増えています。

KIOKU 久保尭之 総括ディレクター「ワンピースきっかけで来た方も、地震について学んでいただいて、像が本当に大きな役割を担ってくれているなと感じています」

復興の航路を見守る像たち

南阿蘇鉄道は、2023年に立野駅から高森駅までの全線で運行を再開しました。地震で線路が寸断され、全線復旧には7年の年月を要しました。

”船大工 フランキー”の像が、列車が走る今の日常を見守ります。

7体目の像は、”航海士 ナミ”。

西原村の丘の上から、復興が進む地域を見渡しています。

激震地・益城町に立つのは

そして、”コック サンジ”の像が立つのは、2度の震度7に見舞われた益城町です。

創造的復興の象徴として進められてきた県道熊本高森線を4車線に広げる工事は、3月に全区間が開通しました。

地元の子ども達の演奏で除幕された”音楽家 ブルック像”。

麦わらの一味の周りにはたくさんの人が

これまで巡ってきた全ての場所で、途切れることなく観光客の姿が見られました。

中でも目立っていたのは、海外からの観光客です。

カナダからの観光客 「ワンピース像が目的で熊本に来ました」

像が新たな観光の入り口にもなり、その影響は周辺の店舗にも広がっています。

キッチンカーを営む夫婦 「（外国人観光客は）ポップやメニューに英語表記があると助かると聞いて、英語表記するように工夫しました」

地域の今も、少しずつ変わり続けています。

旅のゴールは”ジンベエ像”が待つ海辺の町

そして、10体目の像が待つゴール地点、宇土市の住吉海岸公園へ。

この場所が最も映える夕暮れ時、”操舵手 ジンベエ像”に辿り着きました。

10体を巡る道のりで見えてきたのは、熊本地震から10年の“復興の航路”

これからも、その航海を10体の像は見守り続けます。

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