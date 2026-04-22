「何故か爆笑」研ナオコの”鏡越し”のプライベートショットが話題「笑う門には福来る」「どんなお話を…」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が22日、自身のブログを更新。美容院でカット＆カラー中に“爆笑する姿”を公開した。
【写真】不思議と誘われてしまう研ナオコの“爆笑”ショット
この日、「何故か爆笑」と題してブログを更新した研は、「久々に カットとカラー」と美容院でヘアカットとカラーリングを行ったことを報告した。
続けて、リラックスした雰囲気の中で弾ける笑顔を見せる鏡越しショットとともに「何故か爆笑」とツッコミ。「スッキリしました！！ ありがとう」と、仕上がりに満足した様子で感謝の言葉をつづった。
さらに「明日は 神戸公演 宜しくお願い致します」と翌日の公演についても触れつつ、移動中に撮影したとみられる美しい富士山の写真も公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「いつもベリーショートカット！」「似合います！！」「いつも金髪にしてるんですね」「ナオコさんヘアーいつも素敵」「笑う門には福来る成功間違い無し！」「どんなお話をしたんでしょうね」などの声が寄せられている。
【写真】不思議と誘われてしまう研ナオコの“爆笑”ショット
この日、「何故か爆笑」と題してブログを更新した研は、「久々に カットとカラー」と美容院でヘアカットとカラーリングを行ったことを報告した。
続けて、リラックスした雰囲気の中で弾ける笑顔を見せる鏡越しショットとともに「何故か爆笑」とツッコミ。「スッキリしました！！ ありがとう」と、仕上がりに満足した様子で感謝の言葉をつづった。
この投稿にファンからは「いつもベリーショートカット！」「似合います！！」「いつも金髪にしてるんですね」「ナオコさんヘアーいつも素敵」「笑う門には福来る成功間違い無し！」「どんなお話をしたんでしょうね」などの声が寄せられている。