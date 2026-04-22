『クレバテス』第2期、ナイエのキャラクタービジュアル公開 黒川ともよが続投で物語の鍵を握る
7月から放送されるテレビアニメ『クレバテスII−魔獣の王と偽りの勇者伝承−』より、第1期に引き続き登場し、物語の鍵を握る主要キャラクター・ナイエ（CV：黒沢ともよ）のキャラクタービジュアルが解禁された。
【画像】神学校に漂う不穏な空気…『クレバデスII』キービジュアル
第1期では、ボーレート軍の上位魔導士（ハイウィザード）として戦う姿が印象的だったナイエだが、第2期では教師として神学校へ潜入することになる。
今回のビジュアルは、女子寮の自室でパジャマ姿を見せる等身大の素顔を映し出しており、潜入任務の裏側にある彼女の日常を切り取った、新たな物語の予感を感じさせる1枚となっている。
本作は、「Dimension W」の岩原裕二氏による同名漫画を原作とするテレビアニメ『クレバテス−魔獣の王と赤子と屍の勇者−』の第2期。
【画像】神学校に漂う不穏な空気…『クレバデスII』キービジュアル
第1期では、ボーレート軍の上位魔導士（ハイウィザード）として戦う姿が印象的だったナイエだが、第2期では教師として神学校へ潜入することになる。
今回のビジュアルは、女子寮の自室でパジャマ姿を見せる等身大の素顔を映し出しており、潜入任務の裏側にある彼女の日常を切り取った、新たな物語の予感を感じさせる1枚となっている。
本作は、「Dimension W」の岩原裕二氏による同名漫画を原作とするテレビアニメ『クレバテス−魔獣の王と赤子と屍の勇者−』の第2期。
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