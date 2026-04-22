◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、２着馬までオークスの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセン

前走で既走馬相手のデビュー戦を制したラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）は、荻野極騎手を背に美浦・Ｗコースで併せ馬を実施。ソフィア（３歳未勝利）を１馬身あまり追走すると、直線は内で馬なりのまま脚を伸ばし併入を果たした。タイムは６ハロン８５秒３―１１秒９と目立たないが、軽やかな脚取りは素質の高さを感じさせる。継続騎乗となる鞍上も「使った分、全体に良くなっています。普段の走りから素質を感じますね」と能力に太鼓判を押した。

一方で「確実に上向いているけど、使った分、多少気負っていますね」と課題も指摘。「（レース）２回目で落ち着く子もいるし、さらに悪くなる子もいる。それは分からないです。ポジションに関しても、無理に出していって折り合いを欠きたくないですね」とテンション面には気を使うようだ。

それでも「前走の前半はまだレースを理解しておらず促す形だったけど、動き出してからは一気に馬群を飲み込んでくれた。余力があって楽に勝てました。切れるタイプだと思っていたけど、ジリっと脚を使えましたね」と改めてその走りぶりに絶賛。ここも通過点としたい。