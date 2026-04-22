千鳥・大悟「全タレントが隠す部分だけ出してる」絶賛のお笑い芸人 YouTubeチャンネルで人気→ノブ「こんなん流してるん？」
21日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）で、MCの千鳥・大悟が登場したお笑い芸人を絶賛した。
【動画】ダイエットで10キロの減量！大悟絶賛のお笑い芸人
今回は、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」と題して、るブラックマヨネーズの小杉竜一とクワバタオハラのくわばたりえの2人が登場した。
くわばたは日本有数のりんごの名産地・長野県上水内郡飯綱町で相席旅。番組では、登録者数56万人超えのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」の飾らない子育て姿が主婦の人気を集めていることを紹介。子どもを叱る姿の動画が流れると、千鳥は「ちょっと待てぃ!!」ボタンでストップ。
「こんなん流してるん？」と驚く千鳥のノブに大悟は「この前、わしの番組きてくれてん、お母さんとして」と言い「めっちゃおもろいねん。全タレントが隠す部分だけを出してる。世の中のタレントっていや、いいかばんがとか、こんな旅行に行きましたよ、こんな幸せですよっていうのばっかだすやん」とくわばたの飾らない姿を称賛した。
さらに、ライブやカラオケが楽しめるミュージックバーでは「大丈夫やぁ」を熱唱することに。それをノブがイジっていると、次の映像ではくわばたの歌を聞いて号泣する観客の姿が。それにはノブも「ごめんなさい！」と即座に謝罪。スタジオの笑いを誘っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。29日深夜0時17分終了予定。
【動画】ダイエットで10キロの減量！大悟絶賛のお笑い芸人
今回は、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」と題して、るブラックマヨネーズの小杉竜一とクワバタオハラのくわばたりえの2人が登場した。
くわばたは日本有数のりんごの名産地・長野県上水内郡飯綱町で相席旅。番組では、登録者数56万人超えのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」の飾らない子育て姿が主婦の人気を集めていることを紹介。子どもを叱る姿の動画が流れると、千鳥は「ちょっと待てぃ!!」ボタンでストップ。
さらに、ライブやカラオケが楽しめるミュージックバーでは「大丈夫やぁ」を熱唱することに。それをノブがイジっていると、次の映像ではくわばたの歌を聞いて号泣する観客の姿が。それにはノブも「ごめんなさい！」と即座に謝罪。スタジオの笑いを誘っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。29日深夜0時17分終了予定。