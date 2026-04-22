BTS、“6・13デビュー記念日”釜山公演のライブビューイング決定 「Body to Body」に合わせリハに臨む予告も公開
7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされることが決定した。
【予告動画】「Body to Body」に合わせリハに挑むBTS
入隊前に最後のライブを行った特別な場所で、BTSがデビュー記念日に贈るステージを映画館でリアルタイムに体感できる。さらに、ARMY（BTSファンの呼称）必見の予告映像も到着した。
BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』。4月9日から全3日間にわたって行われた韓国・高陽総合運動場での開幕公演を成功させ、続く日本での公演は約7年ぶりの開催ということもあり、会場となった東京ドームでもARMYを熱狂の渦に巻き込んだ。
そして今回、6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場にて行われる公演のライブビューイング開催が決定した。デビュー13周年を迎える記念すべき当日の公演模様を、日本全国の映画館にてリアルタイムで上映。釜山アジアド主競技場は、メンバーが入隊前に完全体で最後にライブを行った、ARMYにとってもBTSにとっても特別な場所。
この記念すべき公演を、全国の映画館の大スクリーンと音響設備にて楽しむことができる。きょう22日午後6時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付が開始される。
さらに、ライブビューイングの開催にあたり、予告映像も公開された。映像は7人のマイクが並ぶ象徴的なカットから幕を開ける。5thアルバム『ARIRANG』のオープニングを飾る楽曲「Body to Body」に合わせ、本ツアーのリハーサルに臨むメンバーたちの姿が1人ずつ映し出される。ラストは7人全員がそろうカットで締めくくられ、記念すべき公演への期待が一段と高まる内容となっている。
【予告動画】「Body to Body」に合わせリハに挑むBTS
入隊前に最後のライブを行った特別な場所で、BTSがデビュー記念日に贈るステージを映画館でリアルタイムに体感できる。さらに、ARMY（BTSファンの呼称）必見の予告映像も到着した。
そして今回、6月13日に韓国・釜山アジアド主競技場にて行われる公演のライブビューイング開催が決定した。デビュー13周年を迎える記念すべき当日の公演模様を、日本全国の映画館にてリアルタイムで上映。釜山アジアド主競技場は、メンバーが入隊前に完全体で最後にライブを行った、ARMYにとってもBTSにとっても特別な場所。
この記念すべき公演を、全国の映画館の大スクリーンと音響設備にて楽しむことができる。きょう22日午後6時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付が開始される。
さらに、ライブビューイングの開催にあたり、予告映像も公開された。映像は7人のマイクが並ぶ象徴的なカットから幕を開ける。5thアルバム『ARIRANG』のオープニングを飾る楽曲「Body to Body」に合わせ、本ツアーのリハーサルに臨むメンバーたちの姿が1人ずつ映し出される。ラストは7人全員がそろうカットで締めくくられ、記念すべき公演への期待が一段と高まる内容となっている。