兄弟お笑いコンビ「まえだまえだ」で俳優の前田航基（27）が22日、自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「BLUE LABEL」に所属すると発表した。

「ご報告」と題し、「いつも応援頂きありがとうございます。この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました」と報告。

「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」と決意を記した。

航基は弟の旺志郎と共に、小学生だった2007年にコンビを結成。日本テレビ系「エンタの神様」、フジテレビ系「爆笑レッドカーペット」などに出演し人気に。同年の「M―1グランプリ」では、史上最年少で準決勝進出を果たした。

また、映画やドラマへの出演も多く、2011年の映画「奇跡」では兄弟で主演し高評価を得た。近年はコンビとしての活動はしておらず、それぞれが俳優として活動。今年3月末には2人そろってこれまで所属していた「松竹エンタテインメント」との専属契約を終了したと発表していた。