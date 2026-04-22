4月25日土曜日にグランドオープンする「クオーツ心斎橋」は、御堂筋と長堀通の交差点に立地する大型複合施設です。

大阪メトロ心斎橋駅直結で、アクセスは抜群。地下2階はオーガニックの食品店やスイーツ店が並びます。

芦屋のイタリア料理店が手がけるジェラート専門店「ジェラテリアラッフィナート」では、旬のフルーツなど16種類のフレーバーから選ぶことができます。

（MBS前田春香アナウンサー）「酸味があってすごく爽やかです。口に入れる瞬間から木いちごのいい香りがしました。おいしいです」

奈良の養蜂会社が全国初出店する洋菓子店「L'ATELIERDUM IELTORII」では、はちみつを使った彩りある菓子を販売しています。 花びらのような形をしたチョコレートの味は…

（MBS前田春香アナウンサー）「噛めば噛むほどチョコレートの甘さと蜂蜜の甘さと、最後はフローラルな華やかな香りが広がります。上品なチョコレートです」

低層階にはファッションフロアも充実しています。

28階建てのクオーツ心斎橋にはオフィスやホテルも入り、ビジネスやインバウンド需要にも対応。高層階には大阪初進出の『ザ・ゲートホテル』が入り、6月に開業します。

リビングや寝室など合わせて112平方メートルあるスイートルームでは、大阪の大パノラマを見ながらくつろぐことができます。

さらに約120メートルの最上階にはルーフトップバーが設けられていて、宿泊客以外も利用することができます。

開発会社は、御堂筋に沿って心斎橋エリアの拡大に期待を寄せています。



（ヒューリック・間瀬彰光さん）

「（Q心斎橋に建てられた価値については?）立地の優位性が決めてとなってこの事業を進めた。（長堀通より）北側への拡張を狙ってきた。このエリアのシンボルとなる施設にしていきたい」

常に進化する大阪のキタとミナミを結ぶメインストリート・御堂筋。

去年、淀屋橋の御堂筋沿いには高さ約150メートルの超高層ビル「淀屋橋ステーションワン」が誕生。オフィス・レストラン・ショップなどが連なる複合ビルです。

心斎橋エリアにはマリオットが世界に展開する「Wホテル」の日本1号店や、寺院と一体化した「カンデオホテルズ大阪心斎橋」もオープン。

最上階の展望露天風呂から眼下に広がるのは大阪の大動脈「御堂筋」です。さらに御堂筋にはハイブランドの路面店なども続々進出しています。

都市計画を研究する専門家は・・

（大阪公立大学大学院・嘉名光市教授）「御堂筋のようなメインストリートの役割が、さらにいろんなものが要求されてくる。もっと滞在して楽しい、行ってみたいと思えるよう魅力的な御堂筋をどう作っていくか」