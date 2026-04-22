aespaのKARINA（26）が着たワンピースが話題になった。最近、自身のSNSで公開した夜桜の散策の写真で着ているパープル系のワンピースの値段が注目された。

韓国メディアのマイデーリーは22日「これが1万ウォン（約1000円）台だって？ カリナがコスパ最強ワンピースで夜桜の女神に君臨！」のタイトルでワンピースに焦点を当てた。

記事では「カリナは圧倒的な美貌とセンスの良いファッションでファンの心を一瞬でとらえた。写真の中のカリナは、闇が広がる川辺を背景に、満開の桜の下に立っている。華やかに咲き誇る桜の照明の下、カリナは独特の夢幻的でありながら洗練された雰囲気を醸し出した。何よりも目を引いたのは、彼女だけの独特なファッションだった」と報じた。

ディープパープルカラーに、控えめなフラワーパターンが施されたスリップロングワンピースを着用した。スリムなボディーラインに沿って自然に流れるシルエットが、魅惑的な魅力を最大限に引き立てた。さらに、エスニックな雰囲気のミックスカラーのロングカーディガンを合わせた。

写真が公開された後、オンライン上は、カリナのファッション情報でにぎわった。同メディアは「驚くべきことに、彼女が着用していたワンピースは、1〜2万ウォン（1000〜2000円）程度の低価格商品とされ、衝撃を与えた」と伝えた。

同メディアは、ネットユーザーの反応も紹介した。「この美貌でこの価格は信じられない」「カリナが着るとまるで高級ブランドだ」「すぐにでも手に入れに行く」など、爆発的な反応が続いた。