1児の母・木村文乃、2歳子供の「食べたーい」に応えたご飯披露「揚げ物2種類も尊敬」「フルーツまであって彩り抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の木村文乃が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供のリクエストに応えた手料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「理想の食事」揚げ物2種類の子供リクエストご飯
木村は「チビうさ ごはん」と題し、ふりかけごはん、メヒカリのから揚げ、ブロッコリー、のりしおポテト、白菜としめじのおみそ汁、ブルーベリーなどが並んだ子供の食事を公開。「メヒカリのから揚げしてたら ポテト食べたーいブロッコリー食べたーい とオーダーいただいたので 揚げものかぶりだなぁと思いつつ 食べないより良いかとお出しした」と子供からのリクエストに応じた様子を明かし、「どちらもお代わりまでしてくれて 他のものは食べませんでした 笑」と、微笑ましいエピソードをつづった。
また、「数日前の健康診断で身長体重が半年前とほぼ変わっていないという事実に直面」と報告。「…私も中学まで背の順で前から2番目だったし（高校で一気に164cmまで伸びました）」と自身の経験を交えつつ、「日々健やかすぎる位なので見守る姿勢で」と思いを記している。
この投稿に、ファンからは「食べたーいの可愛い声が聞こえてきそう」「揚げ物2種類も尊敬です」「ブロッコリーをリクエストしてくれるって羨ましすぎる」「フルーツまであって彩り抜群」「美味しそう」「優しいママ」「理想の食事」「健康診断の話もリアル」「好きなものだけ食べるの分かりすぎる」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「理想の食事」揚げ物2種類の子供リクエストご飯
◆木村文乃、子供リクエストご飯公開
木村は「チビうさ ごはん」と題し、ふりかけごはん、メヒカリのから揚げ、ブロッコリー、のりしおポテト、白菜としめじのおみそ汁、ブルーベリーなどが並んだ子供の食事を公開。「メヒカリのから揚げしてたら ポテト食べたーいブロッコリー食べたーい とオーダーいただいたので 揚げものかぶりだなぁと思いつつ 食べないより良いかとお出しした」と子供からのリクエストに応じた様子を明かし、「どちらもお代わりまでしてくれて 他のものは食べませんでした 笑」と、微笑ましいエピソードをつづった。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「食べたーいの可愛い声が聞こえてきそう」「揚げ物2種類も尊敬です」「ブロッコリーをリクエストしてくれるって羨ましすぎる」「フルーツまであって彩り抜群」「美味しそう」「優しいママ」「理想の食事」「健康診断の話もリアル」「好きなものだけ食べるの分かりすぎる」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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