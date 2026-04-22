2児の母・石川梨華「子供たちが大好き」な手料理公開 ハート型の盛り付けに「愛情たっぷり」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供たちが好きだという卵焼きを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「彩りも良くて美味しそう」ハート型に盛り付けたカニカマ入り卵焼き
石川は「カニカマ入りの卵焼き 子供たちが大好きです」とつづり、カニカマを混ぜ込んで丁寧に焼き上げた卵焼きを公開。「＃チャーミークッキング」のハッシュタグを添え、半分に切った断面を合わせてハート型に整えた可愛らしい盛り付けも披露した。
また、投稿にはひよこの衣装が印象的なモーニング娘。の楽曲「ピョコピョコ ウルトラ」をBGMとして使用している。
この投稿に「ハートの形が可愛すぎる」「彩りも良くて美味しそう」「子供たちが大好きなの分かる気がする」「選曲が懐かしくて最高」「真似して作ってみたい」「愛情たっぷり」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「彩りも良くて美味しそう」ハート型に盛り付けたカニカマ入り卵焼き
◆石川梨華、子供たちが大好きな卵焼き公開
石川は「カニカマ入りの卵焼き 子供たちが大好きです」とつづり、カニカマを混ぜ込んで丁寧に焼き上げた卵焼きを公開。「＃チャーミークッキング」のハッシュタグを添え、半分に切った断面を合わせてハート型に整えた可愛らしい盛り付けも披露した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に「ハートの形が可愛すぎる」「彩りも良くて美味しそう」「子供たちが大好きなの分かる気がする」「選曲が懐かしくて最高」「真似して作ってみたい」「愛情たっぷり」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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