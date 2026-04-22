【1位〜6位】4月23日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】双子座 総合運：★★★★★

あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば、堂々と自信を持って。「これが自分らしい」と感じられれば、理解者も味方も増えます。



恋愛運

愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。嬉しいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。



金運

最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。



ラッキーアイテム：メモ帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運愛の言葉をたくさん聞かせてもらえたり、何人かの人が同時に接近してきたりと、愛される喜びを実感できそうな日。嬉しいときに、クールに照れ隠しをするのはNG。恥ずかしそうな表情や満面の笑みを、そのまま見せてください。金運最高の金運に恵まれる1日です。思いがけないお金が入る話が、舞い込んでくるかもしれません。また、お金を殖やすための有益な情報が入ってくる場合も。小さな買い物をするときも、1円や10円の差額を粗末にしないことがカギ。ラッキーアイテム：メモ帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】蠍座 総合運：★★★★☆

ごく自然に周りから「どう思う？」「決めて」と、頼りにされるでしょう。そんなとき、謙遜せずに堂々とその場を仕切っていくと、あなたの魅力がさらに輝きを増す運気です。周りの話も聞きながら、意見を取りまとめる…という感覚が〇。



恋愛運

恋の相手とたくさんコミュニケーションを取っていると「この時間の使い方は正しいのかな？」と考えてしまうかも。何が正しいのかを考えず、少し距離をおいてみて。すると、適度なバランスをすぐに見つけられる日です。



金運

今の自分にとって贅沢すぎない物や、衝動買いの銭失いにならない物をきちんと判断できる金運です。｢これは買ってもよさそうだな｣と感じたら、自信を持って。また、将来のためになる勉強や投資にお金を使うのも〇。



ラッキーアイテム：スポーツグッズ



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】蟹座 総合運：★★★★☆

「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。



恋愛運

言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。



金運

これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。



ラッキーアイテム：ガイドブック



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】天秤座 総合運：★★★★☆

老若男女、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。



恋愛運

相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！



金運

今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。



ラッキーアイテム：スマホグッズ



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】魚座 総合運：★★★☆☆

今日は、思いがけないピンチを感じるかもしれません。でも、そこで悲観的にならなければ大丈夫。冷静に状況を整理する時間を作ってください。すると、今後の可能性や人間関係を広げる大きなチャンスを発見し、生かすことができます。



恋愛運

恋人が相手なら、思い切り甘いことを言ったり、大胆なボディタッチをしたりすると、魅力がグンとUPする日です！ただ、恋人未満の相手には、慎重に言葉を選んで会話をすること。出会いは、安心感のある人に注目してみて。



金運

一か八かでお金を使うと、思いがけない失敗をするかもしれません。一方、慎重になって一度深呼吸をすれば、何にどこまでお金を使うのが正解かを、冷静に判断できる日。特に投資に関しては、急がないように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：タオル



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイデアが出てくるかもしれません！



恋愛運

普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。



金運

何かへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。



ラッキーアイテム：リュック



ラッキーカラー：レモンイエロー