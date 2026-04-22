中国の投資家は引き続き国内市場を有望視―国際投資管理会社

世界的な投資管理会社フィデリティ・インターナショナルが4月21日に発表した報告書「2026年グローバル投資家研究」によると、中国の投資家は引き続き国内市場を有望視し、ポートフォリオに占める国内市場の割合は77％に達し、世界の投資家平均の56％や欧州投資家平均の52％を上回っていることが明らかになりました。

最近の地政学的緊張は市場の変動を激化させ、エネルギー価格、インフレ、世界経済の成長見通しに不確実性をもたらしています。こうした背景の下、フィデリティ・インターナショナルは今年2月12日から3月11日にかけて今回の調査を実施し、欧州やアジア地域などの投資家1万3000人を対象としました。

調査によると、中国の投資家の約20％は、市場の変動が投資行為に影響を与えることはなく、不透明な市場環境下で既定の投資戦略を貫いていると回答しました。全体的に見ると、変動する市況の下で長期投資を堅持する中国人投資家の割合は、アジア太平洋地域の平均水準を上回っています。

将来を展望すると、科学技術と人工知能（AI）はアジア太平洋地域のすべての市場において投資家から最も魅力的な業界と見なされており、回答者の6割以上が今後12カ月間で科学技術とAIが理想的なリターンをもたらすと予想しています。中国人投資家の投資意欲は特に強く、AI関連の投資を増やすと見込む回答者の割合は62％に達しました。（提供/CGTN Japanese）