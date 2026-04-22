高橋洋子、“エヴァンゲリオン”風衣装でファンの前に登場！ 「迎撃要塞都市 ハウステンボス」開幕を宣言＜取材レポ＞
アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」を歌う歌手の高橋洋子が、4月22日（水）に、長崎・佐世保市にあるハウステンボスで開催された「『エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-』オープニングセレモニー」に登壇。「迎撃要塞都市ハウステンボス、始動」と宣言し、ゲストを盛り上げた。
【写真】EVA初号機を思わせる衣装がステキ！ 高橋洋子の全身カット
■新アトラクションに興奮
この日、EVA初号機を思わせる紫と緑の衣装をまとい、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の誕生を祝うオープニングセレモニーに登場した高橋。
ハウステンボスを訪れるのは3回目だそうで、「初めて来た時はとても若い頃でした。こんなに素敵な異国を感じる場所があるんだとドキドキワクワクしたのを覚えています」と思い出を回顧。
また、「エヴァンゲリオンは1995年10月4日にスタートしました。あれから30年、本当にあっという間でしたが、31年目に入りまして、全く違った世界観が見れるのではないかなとワクワク感で参りました」と、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」にも期待を寄せている様子だ。
4月24日（金）から登場するアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」を一足先に体験した高橋。「『エヴァンゲリオン』を知らない人が体験してもめちゃくちゃ楽しめると思います。私は過去一大好きなアトラクションになりました！」と熱く語るも、これからアトラクションに乗るファンたちと感想が共有できない状況に少しもどかしそうな印象も伺える。
最後は、高橋の「迎撃要塞都市ハウステンボス」という掛け声に、ゲストが「始動！」と続き、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の開幕を宣言。会場が一体感で包まれる中、セレモニーは終了した。
（C）カラー
【写真】EVA初号機を思わせる衣装がステキ！ 高橋洋子の全身カット
■新アトラクションに興奮
この日、EVA初号機を思わせる紫と緑の衣装をまとい、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の誕生を祝うオープニングセレモニーに登場した高橋。
また、「エヴァンゲリオンは1995年10月4日にスタートしました。あれから30年、本当にあっという間でしたが、31年目に入りまして、全く違った世界観が見れるのではないかなとワクワク感で参りました」と、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」にも期待を寄せている様子だ。
4月24日（金）から登場するアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」を一足先に体験した高橋。「『エヴァンゲリオン』を知らない人が体験してもめちゃくちゃ楽しめると思います。私は過去一大好きなアトラクションになりました！」と熱く語るも、これからアトラクションに乗るファンたちと感想が共有できない状況に少しもどかしそうな印象も伺える。
最後は、高橋の「迎撃要塞都市ハウステンボス」という掛け声に、ゲストが「始動！」と続き、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の開幕を宣言。会場が一体感で包まれる中、セレモニーは終了した。
（C）カラー