◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜スタジアム）

２人組ロックバンドの「Ｔｈｉｓ ｉｓ ＬＡＳＴ」が２２日、阪神戦の試合前にユニホームに身を包みセレモニアルピッチを行った。

リリーフカーに乗って登場し、山本と林が捕手を務めた。ワンバウンド投球を披露するとあたたかい拍手が送られたいた。

「Ｔｈｉｓ ｉｓ ＬＡＳＴ」はギター・ボーカルを務める菊池陽報とドラムスの鹿又輝直の２人組。２０２５年に放送されたＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の主題歌「シェイプシフター」を担当し人気を博している。

２１日にはアーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスが予定されていたが、試合が乱打戦となり、規定の午後９時４０分まで終わらなかったため中止となった。

過去には２４年４月２３、２４日の阪神戦（横浜）で、米米ＣＬＵＢの石井竜也、ＬＩＮＤＢＥＲＧの試合終了後のライブが予定され、通常より３０分、試合開始を早めたが、熱戦が続いたため試合後のライブは２日連続で中止となっていた。

この日も試合後のパフォーマンスが予定されており、開催が待ち望まれる。