ハッピーパウダーが超高級!? ハッピーターンズが超楽しい！大阪土産や取り寄せにも。

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集担当ホーリー。結婚祝いのお返しにもらって初めて知ったのは、なんとあのハッピーターンのギフト！ 開封時も食べるときもすごーーく盛りあがったので紹介します。

大阪出身、大阪育ちの友人が結婚祝いのお返しで送ってくれたギフトが、「HAPPY Turn’s（ハッピーターンズ）」。阪急うめだ本店などにあるハッピーターンの専門店で、ふだんのハッピーターンにはない、高級感ある味わいの「ハッピーパウダー」をまとった米菓なんです。





HAPPY Turn’s 「ハッピーポップ（28個入り）」2160円（税込み）

せっかくなので、人が集まった日に出してみたら……まさかあのハッピーターン!? と大盛り上がり。ギフトにしても、手土産にしても絶対にはずしませんよ〜。

ジャーン！ 「ハッピーポップ」の名前のとおり、カラフルな個包装のハッピーターンが中に詰まっています。……でも待ってください。開ける前からわくわくするポイントが満載なんです。



「ハッピーポップ」ここも推せる！

包装からかわいく、ギフトにぴったり

ギフトタイプの「ハッピーポップ」は、ハッピーターンの楕円形が意匠された、素敵な包装がされて届きます。

リボンと包み紙を開けると……。

ジャーン！（2回目）

ハッピーターン型の赤いケースが登場。さらに中をあけると、さきほどのように薄紙にていねいに包まれて5種のハッピーターンがお目見えします。

限定味入り、5つのフレーバーが味わえる！

5種の味は、和三盆、塩バター、チーズ、キャラメルショコラ、そして〈ハッピーポップ限定〉メープル＆バター！

限定でしか食べられない味が入っているのがうれしいところ♪

包装から出すとこんな感じ。形はいつものハッピーターンですが、色はさまざまです。

左から、

・塩バター

・チーズ

・和三盆

・キャラメルショコラ

・メープル＆バター（限定味）



甘じょっぱい「ハッピーパウダー感」、ちゃんとあります。

個人的にいちばん気に入ったのは「塩バター」なのですが、ハッピーターンと同じく甘じょっぱさにバターがふわっと香り、いつものハッピーターンよりややスイーツ寄りで高級感ある味わい。だけどハッピーターンがちゃんと奥にいる……！

他の味も、ちゃんとあの、甘じょっぱいハッピーターンを感じます。

ハッピーターン好きとして、いつもはパクパク食べちゃうのですが、これは1つ1つ味わいながらいただきました。

そしてたっぷり28個入っていてこんなに素敵な包装なのに、お手頃なのもうれしいところ♪

HAPPY Turn’s（ハッピーターンズ）「ハッピーポップ」

・28個入り 2160円（税込）

和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バターが各6個、チーズ、キャラメルショコラが各5個入り

・50個入り 3888円（税込）

和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バター、チーズ、キャラメルショコラが各10個入り

同僚にもおすそ分けをしましたが、必ず「こんなのあるんだー！」「どの味もおいしそう〜〜」と反応がすごい（笑）。



詰め合わせの「ハッピーポップ」以外にも、好みの味が選べる10個入りの「クリスピータイプ」や、季節限定商品や店舗限定商品もあります。ちなみに私は、中にチョコレートが入った「リッチメルトタイプ」を次に狙っています♪

どんな商品があるかは、公式ホームページでチェックしてくださいね。

https://www.happyturn.com/happyturns

ハッピーターン好きなかた、手土産で盛り上げたいかた、おすすめです！

おいしいもの帖 No.113

ハッピーポップ ・28個入り 2,160円（税込）

和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バターが各6個、チーズ、キャラメルショコラが各5個入り

・55個入り 3,888円（税込）10枚入

和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バター、チーズ、キャラメルショコラが各10個入り

SHOP DATA

HAPPY Turn’s

〒530-8350 大阪市北区角田町8-7368-2 阪急うめだ本店 地下1階

TEL：06-6361-1381（代表）

営業時間・定休日

阪急うめだ本店に準じる

公式オンラインショップで購入可能。

https://www.happyturn.com/happyturns