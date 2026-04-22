ハッピーパウダーが超高級!? ハッピーターンズが超楽しい！大阪土産や取り寄せにも。
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集担当ホーリー。結婚祝いのお返しにもらって初めて知ったのは、なんとあのハッピーターンのギフト！ 開封時も食べるときもすごーーく盛りあがったので紹介します。
大阪出身、大阪育ちの友人が結婚祝いのお返しで送ってくれたギフトが、「HAPPY Turn’s（ハッピーターンズ）」。阪急うめだ本店などにあるハッピーターンの専門店で、ふだんのハッピーターンにはない、高級感ある味わいの「ハッピーパウダー」をまとった米菓なんです。
HAPPY Turn’s 「ハッピーポップ（28個入り）」2160円（税込み）
ジャーン！ 「ハッピーポップ」の名前のとおり、カラフルな個包装のハッピーターンが中に詰まっています。……でも待ってください。開ける前からわくわくするポイントが満載なんです。
「ハッピーポップ」ここも推せる！
包装からかわいく、ギフトにぴったり
ギフトタイプの「ハッピーポップ」は、ハッピーターンの楕円形が意匠された、素敵な包装がされて届きます。
リボンと包み紙を開けると……。
ジャーン！（2回目）
ハッピーターン型の赤いケースが登場。さらに中をあけると、さきほどのように薄紙にていねいに包まれて5種のハッピーターンがお目見えします。
限定味入り、5つのフレーバーが味わえる！
5種の味は、和三盆、塩バター、チーズ、キャラメルショコラ、そして〈ハッピーポップ限定〉メープル＆バター！
限定でしか食べられない味が入っているのがうれしいところ♪
包装から出すとこんな感じ。形はいつものハッピーターンですが、色はさまざまです。
左から、
・塩バター
・チーズ
・和三盆
・キャラメルショコラ
・メープル＆バター（限定味）
甘じょっぱい「ハッピーパウダー感」、ちゃんとあります。
個人的にいちばん気に入ったのは「塩バター」なのですが、ハッピーターンと同じく甘じょっぱさにバターがふわっと香り、いつものハッピーターンよりややスイーツ寄りで高級感ある味わい。だけどハッピーターンがちゃんと奥にいる……！
他の味も、ちゃんとあの、甘じょっぱいハッピーターンを感じます。
ハッピーターン好きとして、いつもはパクパク食べちゃうのですが、これは1つ1つ味わいながらいただきました。
そしてたっぷり28個入っていてこんなに素敵な包装なのに、お手頃なのもうれしいところ♪
HAPPY Turn’s（ハッピーターンズ）「ハッピーポップ」
・28個入り 2160円（税込）
和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バターが各6個、チーズ、キャラメルショコラが各5個入り
・50個入り 3888円（税込）
和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バター、チーズ、キャラメルショコラが各10個入り
同僚にもおすそ分けをしましたが、必ず「こんなのあるんだー！」「どの味もおいしそう〜〜」と反応がすごい（笑）。
詰め合わせの「ハッピーポップ」以外にも、好みの味が選べる10個入りの「クリスピータイプ」や、季節限定商品や店舗限定商品もあります。ちなみに私は、中にチョコレートが入った「リッチメルトタイプ」を次に狙っています♪
どんな商品があるかは、公式ホームページでチェックしてくださいね。
https://www.happyturn.com/happyturns
ハッピーターン好きなかた、手土産で盛り上げたいかた、おすすめです！
おいしいもの帖 No.113
ハッピーポップ
・28個入り 2,160円（税込）
和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バターが各6個、チーズ、キャラメルショコラが各5個入り
・55個入り 3,888円（税込）10枚入
和三盆、塩バター、〈限定〉メープル＆バター、チーズ、キャラメルショコラが各10個入り
SHOP DATA
HAPPY Turn’s
〒530-8350 大阪市北区角田町8-7368-2 阪急うめだ本店 地下1階
TEL：06-6361-1381（代表）
営業時間・定休日
阪急うめだ本店に準じる
公式オンラインショップで購入可能。
https://www.happyturn.com/happyturns
オレンジページnet編集部・ホーリー
岐阜県出身。動いてないとそわそわしちゃう、行動派オタクで旅好き。旅先では、ローカル鉄道に乗ったり、ご当地スーパーチェック、旅打ち（競馬）が定番。揚げものや甘辛味に目がない。うさぎ占いはアンゴラうさぎ。